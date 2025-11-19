《大集合》手滑襲胸籃籃！胡瓜慘遭炎上 製作單位回應了

胡瓜玩遊戲時，不小心碰觸到籃籃的胸部。翻攝綜藝大集合臉書、threads

綜藝天王胡瓜主持的節目《綜藝大集合》昨（17日）前往雲林麥寮錄影，現場玩招牌遊戲「投懷送抱」時卻意外引發爭議。網友在Threads瘋傳片段，只見當時胡瓜與助理主持人籃籃互動激烈，他為了坐爆氣球來回衝刺，甚至將椅子連人一起坐垮，讓籃籃當場人仰馬翻，有網友截圖指出，胡瓜原想抓住籃籃肩膀時，手似乎意外下滑碰觸到她胸部，對此，節目製作單位也回應了。

錄影畫面掀論戰 網友緩頰玩遊戲難免失控

影片曝光後，有大批網友替胡瓜緩頰，認為畫面一看就是意外，「這麼多年節目，他會在鏡頭前故意嗎？」、「玩這遊戲本來就動作大，失手很正常。」也有人直言這種肢體密集的遊戲本來就容易失控，「現場那麼混亂，不小心碰到真的很常見。」不少資深觀眾也留言：「以前收視最高的就是這些橋段，大家別太敏感。」

胡瓜玩遊戲太激烈，不小心碰到籃籃的胸。翻攝threads

網友批評遊戲不尊重人 呼籲節目調整內容

然而另一派網友則強烈批評遊戲本身過時又不尊重人，留言指出：「2025年還在玩這種『男女互坐』的低級遊戲？」、「籃籃當下明顯嚇到，女生一定很反感又不能說。」甚至有人點出畫面細節：「她一直用手擋在胸前，就是怕被碰到。」不少網友呼籲節目組調整內容，避免依靠肢體接觸製造笑點。

製作單位發聲 避免類似情況再度發生

對此，《綜藝大集合》製作單位回覆：「《綜藝大集合》一向以帶給觀眾歡樂、健康的節目內容為核心，遊戲過程的肢體接觸有時候真的是不可控制，針對今日遊戲環節中出現不當肢體接觸的情況，我們深感抱歉。我們會更加審慎檢視遊戲設計與執行流程，避免類似情形再次發生，感謝觀眾的提醒與支持。」

