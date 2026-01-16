《大集合》爆回收藝人紅包！胡瓜掏主持費補貼 電視台急發聲

胡瓜主持《綜藝大集合》長達24年。（圖／翻攝自綜藝大集合臉書）





「綜藝天王」胡瓜去年底證實與民視合約至今年1月31日，疑似將告別主持24年的長壽節目《綜藝大集合》，豈料，近日又傳出他與民視成功破冰，將繼續主持節目，對此，他今（16）日出席記者會，強調現在與民視沒有簽署合約，僅是做一集領一集的費用，至於外界傳出價碼過高，他則無奈表示：「沒有所謂價錢問題，我多希望他們（民視）盡量拿錢來污辱我啊。」如今又爆出胡瓜身邊親友相當不捨，直言：「瓜哥這兩年，真的被民視羞辱得太久了。」

根據《鏡週刊》報導，胡瓜與民視爆出合約爭議期間，外界不斷傳出「胡瓜開高薪」、「胡瓜不肯退讓」等負面風聲。知情人士憤怒地表示，這兩年多來，一直都是有聲音在放話，將胡瓜形塑成一個貪婪的形象。但胡瓜從頭到尾在意的都不是薪水，而是電視台近年降低製作成本，影響節目道具品質，經常讓來賓暴露在受傷的風險中。胡瓜多次反映，都沒獲得改善。

此外，更有消息指出，藝人在節目中挑戰遊戲所獲得的紅包，事後會被製作單位收回去，胡瓜體恤藝人的賣力表現，都自掏腰包用自己的主持費包回去給來賓，卻還被說成「死要錢」形象，才苦勸他辭掉節目，但胡瓜每次談到離開總是十分不捨。對此，民視則回應：「製作單位表示絕無此事(收回紅包)，藝人領取遊戲獎金都有簽立勞務報酬單，關於道具安全部份，民視一直有在把關並定期更新道具，現場也都有醫護人員跟運動防護員，會把參與的來賓及觀眾的安全放在第一位。」

事實上，胡瓜今出席記者會時也坦言，自己從來沒有說不主持《大集合》，只是為了避免發生爭議，才會先寄存證信函告知對方合約將到期，我只是合約到了，民視並沒有說要簽，他一直說我要降價，那我覺得很奇怪，民視沒有要簽這個合約為什麼要講這種話，我到現在還是不太懂？」



