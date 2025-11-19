《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉

記者蔡維歆／台北報導

胡瓜玩坐氣球遊戲不小心摸到籃籃胸部，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」（圖／翻攝自s8714451 Threads）

綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。

胡瓜賣力地來回跑、抓住籃籃肩膀坐爆她大腿上的氣球，讓她嚇得花容失色。（圖／翻攝自s8714451 Threads）

胡瓜親自上陣與籃籃玩招牌遊戲「投懷送抱」，籃籃坐在椅子讓胡瓜坐身上抱著的氣球。有網友PO出截圖發現胡瓜玩遊戲過程中，原本要抓住籃籃肩膀的手，不小心下滑摸到籃籃胸部。其他網友看了批評：「不管女坐男還是男坐女都超級難看，這種低級遊戲到底好看在哪?」、「女生一定很反感又不敢表現出來」，但也有網友緩頰：「這一看就知道不是故意的，要摸也是私底下潛規則摸，誰跟你檯面上摸啊」、「這麼久的節目，現在才一堆聖母跳出來」。

廣告 廣告

對此製作單位今天則回覆116字表示：「《綜藝大集合》一向以帶給觀眾歡樂、健康的節目內容為核心，遊戲過程的肢體接觸有時候真的是不可控制，針對今日遊戲環節中出現不當肢體接觸的情況，我們深感抱歉。我們會更加審慎檢視遊戲設計與執行流程，避免類似情形再次發生，感謝觀眾的提醒與支持。」

更多三立新聞網報導

「1洗碗行為」超NG！醫示警：大增細菌量、還害腐壞變質

脆特搜／捷運阿北突現「噴射嘔吐」！乘客下身遭波及嚇傻 北捷回應了

奪命下午茶！醫點名「1零食」勿配紅茶：害人致癌、瞬間喪命

堅果不是都健康！醫喊「這款」易害人肝癌、肝衰竭：我不敢吃



更多熱門影音：

王大陸說要跟大眾道歉卻沒做到 記者怒了!!法官建議輕判原因曝光

周杰倫社群連續發文爆炸「有點受夠了」 新歌壓力大曬滿地電線喊煩躁

胡瓜《大集合》「襲胸籃籃」遭砲轟！網怒批「低級遊戲」製作單位急道歉滅火