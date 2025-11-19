《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
記者蔡維歆／台北報導
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。
胡瓜親自上陣與籃籃玩招牌遊戲「投懷送抱」，籃籃坐在椅子讓胡瓜坐身上抱著的氣球。有網友PO出截圖發現胡瓜玩遊戲過程中，原本要抓住籃籃肩膀的手，不小心下滑摸到籃籃胸部。其他網友看了批評：「不管女坐男還是男坐女都超級難看，這種低級遊戲到底好看在哪?」、「女生一定很反感又不敢表現出來」，但也有網友緩頰：「這一看就知道不是故意的，要摸也是私底下潛規則摸，誰跟你檯面上摸啊」、「這麼久的節目，現在才一堆聖母跳出來」。
對此製作單位今天則回覆116字表示：「《綜藝大集合》一向以帶給觀眾歡樂、健康的節目內容為核心，遊戲過程的肢體接觸有時候真的是不可控制，針對今日遊戲環節中出現不當肢體接觸的情況，我們深感抱歉。我們會更加審慎檢視遊戲設計與執行流程，避免類似情形再次發生，感謝觀眾的提醒與支持。」
更多三立新聞網報導
「1洗碗行為」超NG！醫示警：大增細菌量、還害腐壞變質
脆特搜／捷運阿北突現「噴射嘔吐」！乘客下身遭波及嚇傻 北捷回應了
奪命下午茶！醫點名「1零食」勿配紅茶：害人致癌、瞬間喪命
堅果不是都健康！醫喊「這款」易害人肝癌、肝衰竭：我不敢吃
更多熱門影音：
王大陸說要跟大眾道歉卻沒做到 記者怒了!!法官建議輕判原因曝光
周杰倫社群連續發文爆炸「有點受夠了」 新歌壓力大曬滿地電線喊煩躁
胡瓜《大集合》「襲胸籃籃」遭砲轟！網怒批「低級遊戲」製作單位急道歉滅火
其他人也在看
胡瓜誤碰籃籃胸部遭炎上 郭忠祐還原現場「曝面有難色原因」
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日在雲林麥寮出外景，有網友PO出現場影片，驚見胡瓜在玩坐氣球遊戲時，不小心摸到助理主持人籃籃胸部，最終胡瓜慘被網友炎上。節目主持人之一的郭忠祐今天出席演唱會記者會，受訪低調緩頰：「我覺得那應該是角度問題，那個遊戲是要把氣球坐破，可能有一些角度上的錯位吧。」自由時報 ・ 21 小時前
胡瓜「坐籃籃大腿」疑摸胸遭炎上！ 主持群還原現場情況：他應該傻眼
胡瓜領軍主持的長壽節目《綜藝大集合》近日因遊戲環節出現不當肢體接觸，在社群遭到炎上。在遊戲「投懷送抱」中，胡瓜為了坐破啦啦隊女星籃籃大腿上的氣球，手疑似摸到籃籃的胸部，引發撻伐。對此當時也在現場的主持群之一郭忠祐今（18日）出面受訪，說明當時情況。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
永不分離！「國家美腿」雙胞胎安樂死 曾登花花公子封面創銷售紀錄
曾以「國家美腿」名號轟動歐洲舞台的傳奇雙胞胎舞者，艾麗絲與艾倫（Alice&Ellen Kessler），11月17日於慕尼黑近郊家中以「陪伴式安樂死」平靜離世，享壽89歲。這對在1950至1960年代紅遍國際的金髮雙胞胎，走到人生終點依然如同過去七十餘年的相伴生活般「同進同出」。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
籃籃才求大哥別收《大集合》！胡瓜「襲胸」被罵翻 製作單位回應了
【緯來新聞網】胡瓜主持民視節目《綜藝大集合》才傳出將在明年初收攤，節目班底籃籃先前出席活動時，才喊話緯來新聞網 ・ 22 小時前
周杰倫連發6限動突喊：我受夠了！為「一件事」被逼瘋
娛樂中心／李明融報導天王周杰倫自2012年以後專輯進度越拉越長，不過依舊有許多鐵粉願意等待周董再推新作，近期他分享全心投入新專輯製作，但過程似乎並不順利，17日連續在社群發出多則限時動態，語氣明顯看出帶著煩躁，看到錄音室雜亂的電線，無法打球的壞天氣，讓他忍不住抱怨「我覺得有點受夠了，完美主義真的會把人逼瘋！」，坦言自己的龜毛影響心情，為了緩解心情「我要放下一些音樂的堅持了」。民視 ・ 1 天前
白冰冰「回收旗下藝人合約」 年終送大禮：抽成砍半
白冰冰旗下有多位藝人，每次主持或是有活動，她都會把子弟兵帶在身邊，盡量給大家機會表演，18日他決定送大家一份大禮，她將合約回收，將經紀抽成砍半，「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前
71歲趙雅芝曬近況慶生 完美狀態網呼：凍齡女神！
娛樂中心/尤乃妍報導經典電視劇《新白娘子傳奇》播出至今30年，趙雅芝成為觀眾心目中「永遠的白娘子」，近年來的絕佳狀態也被封為「凍齡女神」。15日她於社群分享歡度71歲生日，曬出一系列粉色露背裝，大露白皙皮膚與緊緻身材，超逆齡狀態讓網友直呼「誰71歲敢穿成這樣！」民視 ・ 1 小時前
反骨男孩藝人全解約！老闆酷炫親口證實 「大家各自安好」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導YouTuber團體「反骨男孩Wackyboys」近年來風波不斷，團體中的核心成員孫生、蕾菈、瑋哥等人也陸續解約。如今「反骨男孩」藝...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
挨揍皮肉痛／獨家！好友口角變動手動腳 劉書宏被蔣政打到骨裂
劉書宏9月初突然在臉書上公布肋骨骨裂的消息，光是簡單起身與躺下都讓他痛不欲生，對於受傷原因，他絕口不提；本刊接獲線報，指劉書宏與健身教練好友蔣政8月底因小事起爭執，大打出手，但劉書宏體力遠遠輸給對方，導致受重傷。劉書宏不想此事曝光丟了面子，也不願提告蔣政，雙方談判後，劉書宏決定收下醫療費及誤工費「私了」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
震撼彈！「特別甜、中年夫妻」被爆已離婚 唐嫣、羅晉登熱搜
大陸娛樂圈18日突傳離婚風波，有網友曝光一則「圈內人士爆料」，稱「一對特別甜的中年夫妻其實已經離婚了」，消息一出立刻在網路上掀起巨大討論。由於爆料未給出明確線索，陸網瞬間展開全民猜謎，其中41歲女星唐嫣與43歲老公羅晉被點名，無辜躺槍衝上微博熱搜。中時新聞網 ・ 19 小時前
快訊／衝著漂亮來的吧！劉品言生了 曝老公連晨翔暖喊這句
恭喜！女星劉品言今（19）天午間在社群媒體曬照表示，歡迎你來到這世界上，謝謝你選擇了我們成為你的父母；臉圓圓，鼻子高高，腳長長，應該是衝著漂亮來的吧！三立新聞網 setn.com ・ 45 分鐘前
胡瓜《大集合》襲胸籃籃畫面瘋傳 網氣炸罵翻：吃女藝人豆腐的爛節目
綜藝天王胡瓜主持的節目《綜藝大集合》，日前到雲林出外景，不過卻有網友曬出錄影畫面，表示胡瓜在坐氣球的橋段，疑似襲胸助理主持籃籃，事件鬧得沸沸揚揚，雖然昨（18日）製作單位已發聲致歉，但依舊滅不了火，慘遭網友砲轟「爛節目」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 47 分鐘前
台積電人事震撼彈! 最年輕副總"棄3800萬配股"跳槽輝達
財經中心／陳孟暄 陳威余 台北報導護國神山台積電，引領全球晶圓代工技術，近期二度傳出人事震撼彈，引發熱議，10月底傳出，以15.43億身價退休的75歲台積電資深副總羅唯仁，可能轉戰英特爾，掌管研發大計，如今有台積電最年輕副總李文如，原本是採購副總，甚至放棄高達3800萬的員工配股，現在確定18號將前往輝達報到，。台積電董事長暨總裁 魏哲家：「各位的歡呼我都知道意思，今年一樣不是一樣的數字，我們比去年，從2萬加到2萬5千塊」。台積電營收和獲利屢創新高，基層員工特別獎金，每人發2萬5，而且全球員工都拿的到，甚至高階主管還有股票選擇權，只不過最近，有人放棄33張台積電股票全力，要跳槽了，這是台積電最年輕副總李文如，曾經和張淑芬一起做公益。台積電人事震撼彈！ 最年輕副總「棄3800萬配股」跳槽輝達。(圖／民視財經網)李文如曾擔任高通、蘋果、Google等大廠高階採購主管，2022年被挖角進台積電，由於能力相當好，短短2年就升任副總經理，被譽為台積電最年輕副總，但擔任副總不到1年，就決定離開，隔天台積電公告，收回一名員工，33張限制員工新股，以當時股價1155元計算，市值超過3800萬元，讓她放棄如此優渥福利，現在確定18號將前往輝達報到。台積電人事震撼彈！ 最年輕副總「棄3800萬配股」跳槽輝達。(圖／民視財經網)雲報政經產業研究院副社長 柴煥欣：「輝達本身是台積電的客戶，在採購的方面的話，也許會幫助輝達跟台積電，之間合作的一個加深的可能性，從張忠謀的時代到現在，都沒有看過台積電有輕易有任何裁員的動作，很多的企業其實也開不出，更優渥的條件，所以說，其實台積電是一個非常不容易被挖角的企業」。先前75歲退休的副總羅唯仁傳出被英特爾挖角，現在負責採購的李文如也將轉戰輝答台灣銷售業務，專家分析，輝達和台積電並不是競爭對手，日前黃仁勳才專程來台參加台積電運動會，這次挖角高階主管，或許是雙方未來合作更緊密的訊號。原文出處：台積電人事震撼彈！ 最年輕副總「棄3800萬配股」跳槽輝達 更多民視新聞報導曝成功祕訣"離不開母親" 黃仁勳:她不會英文 卻能教我英文台積電配息6元這天領 分析師：「這年」有望配10元！台股早盤漲逾2百點 台積電開1450元、上漲20元民視財經網影音 ・ 1 天前
台灣感性延燒！NewJeans MV台北取景掀熱潮 玉澤演台中趴趴走瘋打卡 台灣街景成亞洲新美學
韓國人氣女團NewJeans過去在單曲MV 「How sweet」中驚喜取景台北街頭——從富錦街的林蔭道路，到萬華柑仔店的復古懷舊，這些平凡卻極具氛圍的畫面意外掀起韓國年輕族群的討論。「這就是台灣感性！」成為韓國社群與Threads上的新關鍵字。這股風潮不僅讓「台灣感性」在亞洲社群爆紅，也重新定義了台灣街景的美學價值。Yahoo奇摩社群 ・ 1 天前
胡瓜襲胸籃籃嚇呆！郭忠祐當場目睹受訪這樣說 無奈緩頰容易被捕風捉影
資深主持人胡瓜主持《綜藝大集合》已達25年，近日有網友發現節目「投懷送抱」遊戲中，胡瓜坐到籃籃大腿上壓氣球時，疑似觸碰到籃籃胸部，同為節目主持人的郭忠祐今（18日）出席「歌之饗宴14 台灣歌姬黃妃演唱會」記者會時，也針對此事回應。他表示，遊戲當下大家都很投入，認為胡瓜是無辜的，「那個遊戲就是要把氣球坐破，會有近距離接觸，我那個角度看是沒有問題」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
「馬太鞍堰塞湖」仍有近2億方鬆動土方！林保署：完全去化至少要10年
[Newtalk新聞] 花蓮馬太鞍溪堰塞湖引發多次溢流，讓不少人關心堰塞湖壩體及水體後續處置，根據林保署花蓮分署的最新評估，堰塞湖蓄水量減至約53萬噸，壩體結構無異常，兩側邊坡無崩塌，但上游崩塌區仍存近2億方鬆動土方，如果要完全去化土石，預估需10至20年的時間。 根據林保署的最新評估，截至11月12日，堰塞湖蓄水量減至約53萬噸，壩體結構無異常，兩側邊坡無崩塌，下游水位正常。然而，此次潰決後仍有約1億1,000萬方的土砂殘留，而上游崩塌區仍存近2億方鬆動土方，因此雖然目前河道暢通，大規模潰決的可能性下降，但仍不排除未來若遇豪雨或震動，仍有可能再度發生崩落，並形成新的堰塞湖。 對此，林保署規劃短期與中長期治理措施，短期治理會在非汛期間，機具沿溪床至壩體進行降水作業，開挖溢流水道維持通水能力，但因鳳凰颱風影響現地條件改變，刻正評估研議中；另外還會針對不穩定邊坡進行草籽撒播，以減緩表土流失，預計在年底前完成。 中長期的部分，將於下游河谷設置臨時攔砂壩或攔石網，阻擋土砂瞬間大量下移，同時水利署堤防加高與補強工程，進行深槽疏濬，以提升馬太鞍溪整體通水能力，由於堰塞湖與上游崩塌區的土砂巨量，因此新頭殼 ・ 19 小時前
劉品言生了！ 曝女兒長相：是衝著漂亮來的
劉品言發文感性提到，「歡迎你來到這世界上，謝謝你選擇了我們成為你的父母。」並透露女兒長相臉圓、鼻子高、腿長，集結父母的好基因，連晨翔也猛誇母女都漂亮。劉品言臉書全文：歡迎你來到這世界上謝謝你選擇了我們成為你的父母臉圓圓，鼻子高高，腳長長應該是衝著漂亮來的...CTWANT ・ 35 分鐘前
「特別甜的中年夫妻」爆離婚？唐嫣、羅晉被點名分居登熱搜
大陸娛樂圈昨（18）日突傳離婚震撼彈，一則聲稱「圈內人士爆料」的貼文在網路上瘋傳，指有一對「以甜蜜著稱的中年夫妻其實早已離婚」。造咖 ・ 2 小時前
黑料越多口袋越滿！館長「3天狂收27萬抖內」 他驚呼：館粉黏著度不簡單
網紅「館長」陳之漢被旗下元老員工爆料，內容包括性騷、威脅業者、其實沒出錢投資健身房與收受中國資金等，引起關注，而館長也在周末連開數天直播，仍吸引大量館粉抖內，網紅四叉貓透露，館長這3天被抖內共約27萬元。對此，桃園市議員詹江村直言，館粉的黏著度相當不簡單，大筆大筆的斗內飛進館長口袋。詹江村在臉書發文表示，「館粉的黏著度，不是你們想的那麼簡單」，他的直播證明不......風傳媒 ・ 21 小時前