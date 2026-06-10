大雨下不停！北市人行道驚見「天坑」 變電箱遭殃

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北市鄭州路出現一個長寬約3公尺的「天坑」，造成路面變電箱位移。（翻攝畫面）



梅雨鋒面來襲，台灣各縣市這幾天雨勢不斷，有的地區甚至出現積水、淹水的情況。而台北市大同區鄭州路一處人行道，今天（10日）上午突然塌陷，成了一個長寬約3公尺、深度約1公尺的「天坑」，路面的變電箱也掉入其中，所幸事發當下並無人受傷。

警消表示，北市中興醫院的正對面，今天上午出現人行道塌陷的狀況，更造成變電箱位移，事發後已派遣警員在旁警戒，並同步通知台電到場處理。據了解，目前相關單位正緊急處理中。

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