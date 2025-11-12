大雨不給走「30多輛車慘泡水」 煙波飯店：房費全免會賠償





受鳳凰颱風影響，昨晚宜蘭縣蘇澳鎮大淹水，知名煙波大飯店蘇澳四季雙泉館遭住客指控，當時車子停在飯店地下室2樓，想把車開出去，卻被飯店人員阻止，結果地下室淹水導致整車泡水。對此，煙波飯店副總王泳涵，昨晚得知街道淹水後第一時間啟動防颱措施，怎料有大型漂流物撞破閘門讓大水淹進地下室，她強調，盤點後約30多輛受損，已登錄車主姓名並安排交通接駁，後續會與保險公司協商修繕理賠。

一名煙波飯店的住客在社群媒體發文表示，昨晚6時雨勢很大，詢問飯店工作人員是否能將停在地下2樓的車子開出去遭到阻止，說外面封路，但他看到當時飯店外面還沒有淹水。

他拿出影片展示，昨晚8時地下室水淹到膝蓋高度，防水閘門還沒關，一名疑似經理的人阻止車主把車開出去，表示開出去會拋錨，停在地下一樓有抽水馬達會沒事，結果他的車子慘遭滅頂。他說，「真的是飯店不讓我走的。」

不過也有在地網友回應，「開鐵門移車，停車場直接變蓄水池了」、「不讓你移車是因為外面淹的更高」，待在飯店至少還有保險理賠。

對此，煙波飯店副總王泳涵表示，昨晚得知街道淹水後，第一時間啟動防颱措施，放下防水閘門、擋好沙包，當時外面已經淹到小腿肚，這時候出去不見得安全，才會安撫住客希望待在飯店裡面。

王泳涵說明，後來有大型漂流物撞破閘門讓大水沖進地下室，才造成車輛淹水，盤點後約30多輛，目前正全力抽水，讓車子可以先移出來，也正安排拖吊、讓車子去修繕，並同保險公司協商修繕理賠事宜。

王泳涵補充，團體客人已安排接駁車從飯店接駁到羅東與台北車站，若不願搭乘接駁車，則補助每人3000元車資，也已經聯繫車主做登記，掌握名單，相關的賠償、補償措施都在進行。

（封面圖／東森新聞）

