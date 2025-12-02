大雨中舉手攔車無人停 中正一暖警化身守護天使助返家

圖說：臺北市中正第一分局警備隊警員許峰銘、吳柏薰。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】日前傍晚，臺北市中正第一分局警備隊警員許峰銘、吳柏薰執行區域防制車手勤務時，發現一對行動不便的老夫婦在大雨中不停攔車，卻遲遲未能搭上計程車，員警見狀立即上前協助。

經了解，年約60歲的錢姓夫婦當日下午從中和搭乘計程車至常德街附近，就醫完準備返家時，適逢下班尖峰及大雨傾盆，路上車輛壅塞，兩人久候仍攔不到車，只能無奈地在雨中推著輪椅等候。員警見狀立刻主動關心，發現老先生行動不便，隨即以行動叫車APP協助叫車，並陪同兩人等候至計程車到來，順利協助老夫婦安全返家。錢姓夫婦對警方的熱心服務深表感謝，表示「在冷雨中遇到暖警，真的很幸運！」

中正第一分局表示，此舉展現警方「以民為本、服務至上」的精神，讓行動不便及年長者在陌生環境中，也能感受到警方的溫暖與關懷。同時提醒民眾可多加利用臺北市交通局的交通資訊平台及叫車APP，以便捷、安全的方式搭乘交通工具，共同打造友善城市環境。