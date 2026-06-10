大雨危害！產地蔬菜到貨量減空心菜大漲1倍

大雨危害！彰化產地蔬菜到貨量減、價格略漲；空心菜、大漲1倍多。（圖：李河錫攝）

連日豪雨危害中南部蔬菜產區，帶動各類蔬菜全面上漲；以彰化縣溪湖果菜市場為例，交易量雖略增、來到100多公噸，在市場預期心裡影響下交易熱絡，帶動各類蔬菜全面上揚；其中以葉菜類的空心菜大漲1倍、每公斤均價漲到26元；其次是青蔥、也高達77塊；市場分析，如果雨持續下，後市菜價依然看漲！（李河錫報導）

受滯留「梅雨」鋒面影響，連日來為中南部帶來間歇性豪大雨下不停，已危害到中南部部份蔬菜產區；彰化產地各類蔬菜有部份成為「泡水菜」、瓜果豆類也出現水傷；已帶動各類蔬菜全面上漲，經彙整「彰化溪湖果菜市場」所公告的交易行情分析，在部份農民搶收下，2天來交易量比上週、下大雨前略減，維持在120多公噸；但是，在市場預期心裡影響下、交易比較熱絡，也帶動各類蔬菜幾乎全面都微幅上揚；但，值得關注的是，原本低迷的葉菜類漲幅比較大，尤其是空心菜、每公斤均價已從10.7元，大漲1倍多、已漲到26元；其次則是青蔥、均價也高達77塊。

廣告 廣告

大雨危害！彰化產地蔬菜到貨量減、價格略漲；市場分析，菜價後市仍有上漲空間。（圖：李河錫攝）

市場總經理徐鉦傑表示，因大雨才剛下，各類蔬菜還沒傳出有嚴重災情，籲請消費者不需要恐慌搶購蔬菜，才不會造成菜價不當上漲，而損及荷包！

至於菜價後市，徐鉦傑總經理則表示，必須看天氣而定，如果梅雨持續下，造成各類蔬菜水傷持續擴大，菜價才會有持續上漲的空間。

延伸閱讀