大雨影響！台中梧棲晚間驚傳停電 815戶一度陷入漆黑
台中市梧棲區今（9）日晚間18時55分左右傳出停電事故，受到午後大雨影響，中正路、信義街、文雅街、台灣大道八段及民和路一段等周邊路段，總計815戶陷入一片漆黑。台電接獲通報後，立即派員趕赴現場展開緊急搶修作業，截至晚間20時25分，目前僅剩6戶搶修中。
經過工程人員全力搶修，已於晚間20時25分先行隔離故障區間，並順利恢復其中809戶供電。台電說明，由於事故現場正值大雨，視線極度不良，增加搶修困難度，籲請受影響的民眾多加包涵，將會儘速修復剩餘電力。
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