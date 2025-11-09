大雨才釀北市土石崩塌！強颱鳳凰將登陸穿台 李四川：11月颱風都不好惹

記者詹宜庭／台北報導

鳳凰將增強為強颱，周三可能從中部附近登陸台灣，台北市副市長李四川在臉書發文指出，鳳凰颱風來了，請各位好朋友利用今天的假日做好防颱準備。前幾天台北山區連日的大雨，台北市部分地區山坡滑落，感謝工務局大地處利用這幾天好天氣日夜趕工，可以在明天全部噴漿完成做好防颱準備，「料敵從寬、禦敵從嚴，從我的經驗，11月颱都是不好惹的，請大家做好防颱準備，大家平安」。

氣象署今日清晨發布「陸上強風特報」，東北風偏強及颱風外圍環流影響，今晨至周一晚上，苗栗縣、台中市、彰化縣、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上，或陣風11級以上發生的機率；基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、台東縣（含蘭嶼、綠島）、金門縣、連江縣局部地區，有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署指出，周三前後颱風將最接近台灣，中南部風雨於周三時增大；由於此颱風北轉接近台灣時，路徑及強度仍有不確定性，具體影響的程度及區域，仍需視後續颱風路徑及強度而定，請留意氣象署的最新預報。

李四川說，「料敵從寬、禦敵從嚴，從我的經驗，11月颱都是不好惹的，請大家做好防颱準備，大家平安」。

