大雨才釀北市山坡滑落！鳳凰颱風將撲台 李四川示警：11月的颱風不好惹

截自台北市副市長李四川臉書



台北市副市長李四川今（11/9）發文指出，鳳凰颱風來了，以他的公務經驗，11月颱都是不好惹的，請大家利用今天假日做好防颱準備。大家平安。

氣象專家林得恩今日清晨在臉書「林老師氣象站」說明，觀測鳳凰所處海域，提供颱風非常適合再繼續發展條件，鳳凰在環境駛流場的導引下，先通過菲島呂宋陸地，進入南海的東北側海域，評估今日強度就會從原本的中度颱風，再增強為強烈颱風。

林得恩提到，假使行進方向及速度不變，預計週一（10日）下午發海上颱風警報；週二（11日）中午追加陸上颱風警報；週三晚上至週四上半天（12、13日），颱風中心有機會在台灣西南部登陸。

李四川表示，前幾天台北山區連日的大雨，部分地區山坡滑落，感謝工務局大地處利用這幾天好天氣,日夜趕工，可以在明天全部噴漿完成，做好防颱準備。

李四川指出，料敵從寬，禦敵從嚴。以他的公務經驗，11月颱都是不好惹的，請大家做好防颱準備。大家平安。

