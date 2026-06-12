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中部中心/李文華 彰化報導

鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽，19日將在彰化鹿港福鹿溪水道登場，不過前幾天大雨，導致其中一艘龍舟被水淹沒，另一艘則是翻覆，福鹿溪現場滿是垃圾淤泥，一片凌亂，幸好經過工作人員合力清理，受影響的龍舟已經清理完畢。





鹿港慶端陽國際龍舟賽將登場 大雨攪局！河道成漂漂垃圾河

鹿港慶端陽國際龍舟賽將登場 大雨攪局！河道成漂漂垃圾河(圖/民眾提供)





好幾人站在岸邊，合力拉繩索，其中一人站在翻覆的龍舟上，眾人齊心協力施力，讓翻覆的龍舟轉正。這一翻不得了，龍舟座位上，滿滿垃圾、樹枝、保特瓶，還有大量的淤泥，工作人員，搬出各式各樣工具，有人用耙子清除垃圾，有人跨坐在龍舟上，反覆用水瓢，清除汙水。

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鹿港慶端陽國際龍舟賽將登場 大雨攪局！河道成漂漂垃圾河

大雨攪局! 福鹿溪水道"龍舟翻覆" 眾人合力搶救(圖/民眾提供)





彰化鹿港福鹿溪水道，將在19日，舉行鹿港慶端陽，國際龍舟錦標賽，不過9日一場大雨，導致其中一艘龍舟，沉入水中，另外還有一艘龍舟翻覆。





鹿港慶端陽國際龍舟賽將登場 大雨攪局！河道成漂漂垃圾河

龍舟賽共有12艘龍舟其中兩艘受影響到 工作人員順利清理善後完畢(圖/民眾提供)





這次龍舟賽，共有12艘龍舟，其中兩艘受影響到，工作人員，花了兩天時間，清理善後完畢，距離比賽時間，越來越接近，有參賽者排定到場練習，不過礙於大雨影響，只能先緩緩。今年的鹿港慶端陽，國際龍舟錦標賽，總共有173支隊伍參賽，比去年大幅增加47支隊伍，吸引來自20個國家選手參賽，19日開始，民視家族頻道，將會進行賽事轉播，比賽精彩可期。









原文出處：鹿港慶端陽國際龍舟賽將登場 大雨攪局！河道成漂漂垃圾河

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