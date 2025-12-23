大雨暴洪襲北加州1死 南加州也將迎潮濕耶誕節

（中央社加州雷丁市22日綜合外電報導）大雨暴洪襲擊美國北加州造成道路積水，當局對受困車輛和住家的民眾展開救援，至少有1人證實死亡。南加州也得準備迎接潮濕耶誕節，洛杉磯部分地區今天會發布撤離警報。

美聯社報導，美國國家氣象局（National Weather Service）預測，因一連串「大氣長河」（atmospheric river）系統將通過，北加州地區本週耶誕節期間仍將持續降雨。沙加緬度河谷（Sacramento Valley）及周邊大片地區將持續發布洪水警戒至26日。

廣告 廣告

「大氣長河」是一種在海洋上空形成的狹長水氣帶，將熱帶地區的水氣輸送到中、高緯度，常帶來強降雨和暴風。

12月初，頑強的「大氣長河」讓華盛頓州於一週內降雨近5兆加侖（約19兆公升），洪水水位直逼歷史紀錄。溫暖天氣和暖空氣，以及可追溯遠至印尼一場熱帶氣旋的異常天候條件導致這場豪雨更猛烈。

雷丁市（Redding）巿長利陶（Mike Littau）昨天在網上發文說，一名駕駛受困逐漸進水車內，打電話向911求助，但最終不幸罹難。警方表示，接獲多起駕駛受困積水地區的求救電話。雷丁市位在加州中央山谷（Central Valley）北端。

利陶提出警告，接下來幾天將有更嚴峻天氣來襲，市府已免費發放沙包供居民抵禦下一波風暴。

南加州民眾預期也得迎接潮濕的耶誕節，預測文杜拉郡（Ventura）部分地區27日前降雨會高達約280毫米。包括曾遭斷崖大火（Palisades Fire）肆虐地區在內，洛杉磯部分地區今天開始就會發布撤離警報。

氣象預報示警，惡劣天氣型態本週中段可望加劇，可能引發土石流、落石及溪流氾濫。內華達山脈（Sierra Nevada）部分地區積雪預計將達約1.83公尺高，高海拔地區24日風速估將達約每小時90公里。

美國國家氣象局指出，耶誕節當天各山口恐「難以通行，甚至幾乎不可能通行」，敦促民眾為假期出遊訂定備用計畫。（譯者：高照芬/核稿：何宏儒）1141223