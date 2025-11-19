大雨沖倒崇德路50年老樹 幸未傷及民眾

基隆市近日受到連日大雨影響，昨（19）日上午位在安樂區崇德路40巷內山坡上一株樹齡約有50年的老樹突然發生傾倒，所幸只壓壞下方民宅的鐵皮遮雨棚，沒有造成民眾的傷亡。市議員吳樺珈獲報立即通報區公所及國產署，先行鋸斷樹幹減輕壓力，並在裸露的山坡上鋪設防雨帆布，避免惡化，將待天氣放晴後，再進場搶修以免災情擴大。

永康里長陳銘坤表示，19日上午位於40巷內的山坡有一株樹齡約50年的老樹，整株下滑壓到山坡下方民宅的鐵板雨棚，讓雨棚凹陷塌陷，幸好沒有造成民眾傷亡，初步預估這株老樹的重量超過3.5公噸。辰里長指出，這已經是永康里2年內發生第3棵老樹傾倒意外。

包括議員吳驊珈、立委王正旭服務處副主任潘俊宏獲報後，第一時間立即趕往勘查樹木倒塌壓到民宅雨棚情況，並協助通報區公所及國產署進行處理。安樂區公所表示，已經先固定傾倒的老樹，並緊急在樹根裸露的山坡鋪上帆布，避免繼續掏空。另外，由於當地土地屬於國產署所有，國產署表示，將派人鋸斷、減重，待天晴時再將樹木吊走。

吳驊珈議員表示，永康里的山坡上有許多老樹，因為樹冠枝繁葉茂，重心本來就不穩，加上近日大雨連日，就造成老樹傾倒狀況，過去會勘便多次提出修剪的建議，但當時多以影響視線及道路安全為主要考量，隨著老樹倒塌愈見頻繁，未來要求市府應該考量居民安全，主動修剪老樹的枝幹。另外，根據陳里長轉述，事發地約20公尺處的山坡上，另外還有一株百年老樹已經呈現傾斜狀態，吳驊珈也要求區公司修剪枝幹，並加上支撐柱助力，否則早晚會有倒下的危機。