大雨灌彰化 埔心火龍果園泡水 農損近百萬訂單

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稻作因田區含水量過高，收割作業困難，作物品質也受到影響。（圖／東森新聞）





西南氣流與鋒面雙重影響，全台各地傳出農業災情。彰化埔心火龍果產區遭豪雨淹水，果樹與果實長時間泡水腐爛；溪州一期稻作大面積倒伏，幾乎無法收割；花蓮瑞穗文旦則因3月開花期遭遇乾旱，後續又逢豪雨，導致結果率下降，整體產量減少約三分之一。截至10日下午5時，全台農損金額達318萬元。

走進彰化火龍果園，地面積水嚴重，準備採收的火龍果大量掉落腐爛，樹上果實與葉片也出現發霉情形。火龍果農陳勝得表示，強降雨影響生長狀況，也可能連帶影響後續花苞發育。

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他是彰化火龍果評鑑常勝軍，所栽種紅肉火龍果品種「蜜玄龍」，以果肉Q彈、果形大、甜度可達22度聞名。然而此次大雨造成果園淹水，水深一度達小腿，準備採收的果實若受潮，容易罹患濕腐病，外觀難以辨識，剖開後果肉可能已變黑，恐導致近百萬元訂單受影響。陳勝得指出，最擔心的是外觀正常但內部已腐壞的情況，可能在出貨後才被發現。

稻作部分，原本距離收割僅剩約兩週的一期稻作，因豪雨影響大面積倒伏，不僅收割困難，稻穗泡水也將直接影響品質與產量。割稻業者表示，田區含水量過高，收割作業困難，作物品質也受到影響。

花蓮瑞穗連日降雨仍持續，但時機並不理想。當地文旦在3月開花期曾因缺水影響著果率，如今又遭遇豪雨，導致整體結果量減少約三分之一。瑞穗柚農羅峰表示，因開花期缺水，導致後續結果與成果率明顯下降，今年減產約三到四成。

瑞穗文旦受影響面積近一半，地方公所將爭取天然災害補助。農業部統計，截至10日下午5點，全台農損金額達318萬元，其中屏東最為嚴重達259萬元，其次為雲林22萬元、嘉義14萬元。面對連日雨勢造成損失，各地農民憂心後續颱風季來臨，恐將進一步擴大災損。

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