大雨狂下衣服曬不乾 達人教2招室內晾衣乾更快

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近日全台大雨下不停，衣服洗完超難晾乾，家事達人陳映如建議，將衣服移到室內晾，搭配除濕機使用，乾得更快；若家中沒有除濕機，可以用電風扇朝著衣服吹，也能加速水分蒸發。

陳映如昨深夜在臉書發文表示，早上洗完衣服，看外面的雨完全沒有要停的意思，因此決定將可以烘的衣服都交給乾衣機，速度較快，也不用擔心衣服發霉有味道。

有些衣服不適合烘乾，陳映如教大家2個方法，第一是「室內晾衣＋除濕機」，把衣服移到室內晾曬，搭配除濕機使用，不僅乾得快，也不用擔心衣物縮水或變形；另外則是「室內晾衣＋電風扇」，如果家裡沒有除濕機，可以將衣服晾在室內，再用電風扇對著吹，加速水分蒸發。

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陳映如也分享室內晾衣的小技巧，將長衣服掛外側，短衣服掛內側，讓長衣物接觸到更多空氣，中間也能形成較好的通風空間；衣服不要靠牆，四周有空氣流動，乾燥速度會更快；每件衣服大約留一個拳頭的距離，不要全部擠在一起，才不容易悶住；另外，乾的衣服先收起來，騰出空間，可以讓濕衣服更容易乾。

陳映如表示，剛脫水完的衣服，纖維裡還有不少水分，可以利用「拱形排列」晾衣，中間保留空間，空氣比較容易往上流動，形成類似「煙囪效應」的自然對流，能幫助衣服乾得更快。雨天曬衣不用苦等太陽，只要掌握通風、距離、空氣流動，濕衣服也可以快速晾乾。

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