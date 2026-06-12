大雨狂灌仍難解渴！曾文、烏山頭水庫蓄水率曝光 距脫離乾旱還有很長距離

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鋒面通過加上華南水氣影響下，全台降雨不斷，尤其是中南部地區持續降雨，讓許多水庫進帳多，全台水庫進帳4.6億噸，不過南部地區水庫距離解渴還有很長一段距離。根據水利署統計，截至12日下午，曾文與烏山頭水庫蓄水率約25%，其中因這波降雨而增加的蓄水量1.23億噸，相當於增加14.8%，但是距離完全脫離乾旱、二期稻作供水無虞的50%警戒線，仍有很長一段距離。

水利署受訪表示，這波降雨替全台帶來豐沛的進帳，這幾天降雨依舊持續，尤其是未來周末兩天，南部降雨預估會相當顯著，能替水庫再帶來一波入流量，不過實際狀況也還要看累積降雨的情形。

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水利署指出，目前中部以北水庫的蓄水率已經明顯提升，且接下來就要進入颱風季節，預估今年夏季供水無虞。南部地區還要再努力，看未來幾天進帳而定，也希望未來颱風季節降雨能再增加一點庫存。

水利署補充，目前已進入梅雨季後段，本波降雨已有效改善各地水庫蓄水情形，但未來仍須面對氣候變遷下極端降雨及颱風路徑不確定等挑戰。後續將持續掌握降雨機會，加強引水蓄存作業，並滾動檢討各項調度與節水措施，確保民生、產業及農業用水穩定供應。

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