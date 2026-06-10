大雨狂灌還不夠？6水庫蓄水率不到3成 這座0％見底原因曝
近日梅雨鋒面發威，各地降下大雨，經濟部水利署昨（9日）表示，這波梅雨已為全台主要水庫提供2.5億噸水量，約1.3億噸入庫。根據台灣水庫即時水情最新統計，全台10座水庫蓄水率突破6成；不過仍有多座水庫水量偏低，共有6座水庫蓄水率不到3成，其中高雄阿公店水庫0％見底。對此水利署說明，該水庫正在進行一年一度「空庫防淤」。
經濟部昨在臉書粉專發文指出，這波梅雨短短6天（4日至9日）為全台主要水庫帶來約1.3億噸的進帳，為南部旱象注入寶貴水源，南部水庫蓄水量明顯回升，曾文與烏山頭水庫進帳2500萬噸，蓄水率提升至14.3％；南化水庫進帳1380萬噸，蓄水率提升至33.3％。
根據台灣水庫即時水情統計，截至今（10日）中午12點，有10座水庫蓄水率超過6成，包括新山水庫、翡翠水庫、石門水庫、永和山水庫、寶山水庫、寶山第二水庫、明德水庫、鯉魚潭水庫、德基水庫及日月潭水庫。
中南部水庫蓄水率皆不到5成，屏東牡丹水庫47.5％，南化水庫40.1％；霧社水庫、湖山水庫、仁義潭水庫約在3成出頭；石岡壩、蘭潭水庫、白河水庫、曾文水庫、烏山頭水庫蓄水率皆只有1至2成。
值得注意的是，阿公店水庫蓄水率0％，水利署在官網說明，阿公店水庫是全國第一座以防洪為主，也是全國唯一於汛期期間進行「空庫防淤」操作之水庫。
水利署表示，每年6月至9月是雨水豐沛的汛期，也是阿公店水庫的空庫防淤期，水庫會預先排空庫水，在遭遇豪雨事件時，經由控制溢洪管閘門開度，水庫能調節洪水排放至下游之水量，空庫的儲水空間即作為滯洪空間使用，可減少下游岡山、永安等地區淹水的情況。
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