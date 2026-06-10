大雨狂炸台中海線！清水國小明畢典 操場淹成泳池

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清水國小操場嚴重積水。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中海線今(10)日上午，受到強降雨影響，多處傳出積淹水情形，清水區清水國小操場更淹成一座水池，有家長憂心影響明天畢業典禮；校方今日指出，因校園西南方有興建教室工程，昨晚強降雨超過原本準備的抽水系統負荷，今日加派多組馬達抽水，不影響明天畢業典禮進行。

台中連兩天降雨，清水國小整片操場幾乎被積水覆蓋，跑道與草地難以分辨，部分區域積水甚至超過腳踝高度，楊典忠表示，今日海線地區大雨約在上午11點左右逐漸停止，但直到下午2點，清水國小操場仍然汪洋一片，顯示排水功能可能出現問題，亟需相關單位儘速處理。

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有家長看到操場積水情況後都相當憂心，甚至開玩笑表示，幸好低年級學生中午已經放學回家，不然這片大水池恐怕會成為小朋友眼中的「天然游泳池」，尤其操場是學生日常活動的重要空間，操場長時間積水不僅影響教學與體育活動，也存在安全疑慮。

楊典忠表示，清水國小明天即將舉辦畢業典禮，畢業生期待已久的重要日子不應受到積水影響，呼籲市府教育局立即協調相關單位投入抽水及排水作業，儘速恢復校園正常使用環境，否則明天畢業典禮恐怕得「發給每位畢業生一個游泳圈」才能順利進行。

清水國小表示，因校園教室工程施工，影響原本排水系統，已加派多組抽水馬達抽水，明天畢業典禮動線也不會經過操場，典禮不會受影響。

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