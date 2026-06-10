大雨狂炸！全台狂灌2.5億噸水 「4水庫」蓄水率衝破90%

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翡翠水庫是全台容量第二大、水質最優的水庫。 圖：翡管局／提供

[Newtalk新聞] 受滯留鋒面與強烈西南氣流雙重夾擊，全台各地接連降下大雷雨，原本水情吃緊的南部地區終於「解渴」。水利署表示，此波降雨預計可提供近2.5億噸水量，約1.3億噸水已入庫。目前北台灣已有4水庫的蓄水率達到90%以上，包括寶山水庫100%、寶山第二水庫99.9%、新山水庫97.7%、永和山水庫90.6%。

根據台灣水庫即時情最新資料顯示，4座蓄水率達到90%以上的水庫，包括寶山水庫100%、寶山第二水庫99.9%、新山水庫97.7%、永和山水庫90.6%。

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而幾大重要水庫，包括曾文水庫（全台容量最大）、翡翠水庫（全台容量第二大、水質最優）、石門水庫（北部最具代表性水庫）以及鯉魚潭水庫（供應中部地區用水）等，也都有不少入帳。

截至今日上午8時，除了4座蓄水率達到90%以上的水庫外，還有6座蓄水量達50%，由多到少分別為德基水庫89.5%、日月潭水庫79.8%、明德水庫78.9%、翡翠水庫78.5%、石門水庫72.1%、鯉魚潭水庫62.2%。

有9座水庫的蓄水量低於40%，包括湖山水庫34.8%、霧社水庫33%、仁義潭水庫31.6%、石岡壩22.4%、蘭潭水庫20.4%、烏山頭水庫18.4%、曾文水庫15.9%、白河水庫13.3%、阿公店水庫0%；另外，南化水庫蓄水量為40.1%、牡丹水庫蓄水量為47.5%。

其中，全台容量最大的曾文水庫，在今年5月底至6月初枯水期時，蓄水率一度跌破10%大關，僅剩約 9.44%，直逼2021年「百年大旱」歷史低水位。所幸這波梅雨及時雨發威，讓曾文水庫的蓄水率順利回升到 15.9%，南部緊繃的水情終於暫時鬆了一口氣。

值得一提的是，阿公店水庫蓄水率目前仍維持在「零」，並非沒有降雨，而是因為該水庫是全台唯一一座以「防洪」為首要目標的水庫。為了保護下游岡山、永安等地區免受水患之苦，水庫在每年 6 月 1 日至 9 月 10 日的汛期期間，會進行「空庫防淤」操作，刻意將水庫排空作為滯洪空間，以調節豪雨與颱風時的暴漲水量。

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