大雨狂炸！台中815戶停電 台電緊急搶修

娛樂中心／張景竣報導曾以兒童台「葡萄姐姐」身分出道的米可白，近年成功轉型演員，憑藉精湛演技拿下金鐘獎最佳女配角肯定。感情方面，她與演員孫綻因合作八點檔擦出愛火，交往期間愛得高調，經常透過社群分享甜蜜互動。孫綻甚至在上月29日出席戲劇殺青酒時，才公開表示「成家立業」一直是自己努力的目標，沒想到這段超過3年的戀情卻在日前畫下句點。雙方經紀人於本月2日證實兩人已和平分手，原因是對未來規劃有不同想法，經過理性溝通後決定回歸朋友關係，彼此仍保持關心與祝福。恢復單身一週後，米可白今（9）日首度在社群平台分享近況，不僅曝光目前生活狀態，更同步捎來新動向，驚喜宣布即將迎接全新工作挑戰，消息一出也立刻吸引大批粉絲關注。

民視 ・ 1 小時前 ・ 發表留言