大雨狂炸「衣服曬不乾」飄霉味！達人揭晾衣2秘訣：乾得快、不變形

記者鄭玉如／台北報導

受到滯留鋒面及西南風影響，台灣各地連日降雨，衣物難以晾乾。家事達人陳映如指出，近日大雨不斷，不少民眾面臨衣物曬不乾的困擾；若家中有乾衣機，直接烘乾可節省時間並去除霉味。不過針對無法烘乾的衣物，她也分享「2招晾衣秘訣」，不僅能加速乾燥，還可避免衣物變形。

陳映如在臉書粉專提到，衣物若曬不乾，可直接放入乾衣機烘乾，但有些衣物不適合烘乾，可嘗試2種室內晾衣技巧，第一是「搭配除濕機」，不僅乾得快，也比較不用擔心衣物縮水或變形；第二種是「使用電風扇」，家裡若沒有除濕機，可以讓衣服在室內自然晾乾，再用電風扇對著吹，加速水分蒸發。

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另外，陳映如也分享室內晾衣的技巧，首先是「長衣服掛外側，短衣服掛內側」，讓長衣物接觸較多空氣，中間形成較好的通風空間；再者「衣服不要靠牆」，周圍有空氣流動，乾燥速度更快；還有「保持衣物距離」，每件衣服約留一顆拳頭的距離，全部擠在一起容易悶住；最後是「乾的衣服先收起來」，騰出空間，讓濕衣服更容易乾。

陳映如指出，剛脫水完的衣服，纖維裡還有不少水分，可以利用「拱形排列」晾衣，中間保留空間，空氣比較容易往上流動，形成類似煙囪效應的自然對流，幫助衣服乾得更快。

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