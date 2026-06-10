大雨發威！南橫利稻段邊坡坍方 公路局上午搶通

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南橫公路利稻路段因雨坍方，經派遣廠商機具辦理搶災作業，已於上午8時50分恢復正常通行。公路局南分局提供



近日受滯留鋒面和西南氣流影響，全台各地出現猛烈雨勢，台東也因大雨影響，南橫公路海端鄉台20線177K+700（利稻路段）今日（6/10）上午5時33分發生邊坡坍方，導致雙向道路阻斷無法通行，目前南區養護工程分局關山工務段已派遣廠商機具辦理搶災作業，並於上午8時50分搶通，恢復正常通行。

針對道路通阻詳情，用路人可利用公路局幸福公路APP，或上公路局公路防救災資訊系統及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網查詢即時路況，請用路人遵守管制規定。

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