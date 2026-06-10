大雨直直落 彰化水稻花生葡萄芒果泡水災情擴大

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

豪大雨狂炸，造成彰化縣一期水稻已出現倒伏災情，正逢盛產採收期的落花生、葡萄和芒果則是泡水面積持續擴大；經縣府農業處冒雨勘查，還沒有發現嚴重農損，今（十）日還是緊急呼籲農民強化疏圳田間排水、搶收熟成農作，才能防範嚴重落果、裂果等延遲性災損的發生。

受梅雨鋒面滯留影響，從九日起到十日上午，豪大雨直直落，已造成彰化縣轄農產業紛紛傳出零星災情；縣府農業處長郭至善，一早冒著豪大雨勘災發現，南彰化已進入盛產採收期的一期水稻，出現倒伏災情最嚴重，從溪州、竹塘到埤頭一帶，約有三千公頃水稻田變成泡水稻；沿海落花生也逐漸浮現災情；至於才剛採收約三成的大村鄉巨峰葡萄以及各鄉鎮的芒果園，則出現積水不退等現象，如果大雨持續下，淹大水農作物種類與面積唯恐會持續擴大；因此，已籲請設有烘稻場的農會與民間糧商，能夠全面啟動，配合農民依序搶收的水稻，才能嚴防天氣放晴後，出現稻子發芽、發霉等更嚴重的災損。

淹大水不退的葡萄和芒果園，郭至善處長則籲請農友們，強化排水、或動用抽水機排除淹水，才能有效防範落果、裂果等延遲性災損的發生；也請農友們，謹慎巡察水稻田與各類蔬果產區，如有淹水、受災部份，先行拍照存查，以利後續向中央申報災損救助，來確保權益。