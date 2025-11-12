大雨肆虐！宜蘭蘇澳咖啡廳雨水灌進屋「淹至大腿」 文件、電器全泡水

颱風過後，宜蘭蘇澳地區居民正努力恢復正常生活。一場前日的暴雨，使當地一間咖啡廳嚴重淹水，店內桌椅雜物滿是泥濘，老闆娘與家人緊急搶救貴重物品，但損失仍相當慘重，初估至少二三十萬元。同時，羅東夜市在颱風減弱為熱帶低壓後已恢復人潮，但前一天的停業也讓當地業者損失不小，有粉圓業者表示損失超過十萬元。風災過後，店家與住家都希望能盡快恢復原本的生活。

宜蘭蘇澳咖啡廳，遭雨水灌進屋內，家電、桌椅和文件損失難以估計。 (圖／TVBS)

暴雨侵襲宜蘭蘇澳地區，一間咖啡廳遭受嚴重水患，泥水灌進屋內，使家具、家電及文件全都泡在水中。經過一整天的搶救，店家只能優先搶救貴重物品，但損失依然慘重。咖啡廳老闆娘康小姐表示，她已將能想到的貴重物品先帶走，但像冰箱、冷氣、影印機等大型設備，以及停在外面的車子都已泡水，無法全部搬離。

康小姐回憶當天搬運物品的情景時表示，當她發現水位已經開始上漲，從小腿肚開始淹到大腿時，她告訴丈夫不能再繼續搬了。除了實體損失，咖啡廳的計畫書等重要文件也因此泡水，使損失難以估計。老闆娘初步估計，損失金額至少達二三十萬元。

隨著颱風減弱為熱帶低壓，宜蘭天氣逐漸好轉，羅東夜市也恢復了往日的熱鬧景象，遊客重新湧入，排隊品嘗美食，逛街購物。然而，前一天的嚴重災情導致許多店家暫停營業，造成不小的經濟損失。

一位粉圓業者表示，前一天宜蘭區的店面都停止營業，因為風雨確實相當大，估計損失超過十萬元。無論是商家還是居民，風災過後都在積極重建生活，希望能盡快回到正常的生活軌道。

