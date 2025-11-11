大雨肆虐！昨晚宜蘭多地淹水 消防員划橡皮艇救人
即時中心／林耿郁報導
鳳凰颱風與東北季風發生共伴效應，為宜蘭帶來超大豪雨降水；羅東市區暴雨成災，馬路變成河流、雨水也持續灌進地下停車場，坡道變成瀑布；另一方面，舊蘇花公路預警性封閉，公路局將啟動導護模式，協助機車騎士騎上蘇花改。
暴雨成災！鳳凰颱風雖從西南而來，但外圍環流與東北季風形成共伴效應，在宜蘭地區降下近800毫米降雨量，導致多地變為水鄉澤國。
羅東鎮馬路水淹一個輪胎高，也有地下停車場被雨水突破、水勢持續沿著坡道灌入地下室。
大水灌入地下停車場。（圖／民眾提供）
蘇澳地區水淹將近一層樓高；昨晚消防人員划著橡皮艇，摸黑在街道中巡弋，將受困的民眾撤往安全區域。
消防員划著橡皮艇拯救受困民眾。（圖／消防隊提供）
另一方面，台9丁線（舊蘇花公路）蘇澳至東澳路段，昨（11）天傍晚起預警性封閉；公路局東區養護工程分局，將於今（12）日7時開放機車，以前導後護方式通行台9線蘇花改蘇澳至東澳段。機車前導後護期間，將短暫管制小客車、大客車、非管制大貨車進入蘇花改，以維護機車通行安全。
原文出處：快新聞／大雨肆虐！昨晚宜蘭多地淹水 消防員划橡皮艇救人
