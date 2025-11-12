大雨致災水淹冬山鄉民宿 業者「穿青蛙裝」前行

宜蘭縣 / 綜合報導

宜蘭昨(11)日大雨下不停，嚴重的積淹水也讓災情頻傳，冬山鄉的寶福路，淹的水到今天下午還沒退，許多民宿業者形容，自家民宿彷彿成了孤島，因為放眼望去，周圍全是水，得穿「青蛙裝」，才能一步一步涉水前進。另外像獨木舟等，也成了另類代步工具，有家長帶著孩子，划船去買早餐，還有村長開船到處送便當。

大水淹沒路面，在宜蘭冬山鄉，民宿四周被淹成一片汪洋，業者穿著青蛙裝，一步一步涉水前行，費了好大一番功夫，才走到民宿大門前，客廳地上濕答答沙發也有明顯泡水痕跡，老闆心都涼了，直言損失慘重，民宿業者說：「可能下個禮拜的客人都要取消掉，因為來這邊雖然水退了，但是可能要消毒啊，這個復原啊。」

廣告 廣告

宜蘭冬山鄉11日大雨下不停，寶福路到12日下午淹水還沒退，許多當地業者還形容，自家民宿彷彿成了孤島，放眼望去前後左右都是水，對比淹水前景象，民宿搭配泳池，淹水後周圍彷彿變成汪洋，另一家民宿也一樣，原本的園藝造景，如今全泡在水裡，家長帶著小孩，在獨木舟裡雙手並用向前划，就是為了要去買早餐，還有村長開船到處送便當，當地人透露，面對淹水慘狀早有準備，大多數都有小船，遇水侵襲就能派上用場。

豪雨造成冬山河水位淹過堤防，從空拍畫面來看，淹水災情嚴重，以冬山河為中心，包括西邊的珍珠一路，東邊的寶福路，再往南走冬山伯朗大道，和區界西路全淹水，大面積汪洋一片，冬山河附近民宿，更是首當其衝，而這次豪雨強襲宜蘭，也讓當地居民生活大受影響，等水退後還要忙著復原家園。

原始連結







更多華視新聞報導

連日豪雨.大潮影響！ 宜蘭多處傳出淹水災情

颱風鳳凰釀158件災情33傷 宜蘭49處仍淹水

光復節連假第2天北部濕涼 大台北宜蘭留意大雨

