大雨落石恐阻斷道路 台東土坂國小下午停班課

不斷更新／台東土坂國小今下午停班課！全台12日停班課訊息一次看
鳳凰颱風持續逼近台灣，氣象署持續發布海上及陸上颱風警報，暴風圈已逐漸進入台灣西南方近海，對高屏一帶構成威脅，預估明（12）日傍晚至晚間可能在高屏地區登陸。《台視新聞》為大家整理11月12日全台各縣市停台視新聞網 ・ 13 分鐘前
快訊／鳳凰颱風17:30發海警！「登陸時間」提前了 3縣市最危險
今年第26號颱風鳳凰持續逼近台灣，中央氣象署表示，預計今（10）日17時30分將發布海上颱風警報，11日上半天發布陸上颱風警報。而登陸台灣時間也會提早，有機會在週三（12日）下午至晚上登陸中南部，目前最有可能的登陸縣市是嘉義縣、台南市、高雄市。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰估登陸台南嘉義！ 明9縣市恐停班課
氣象署資料顯示，中度颱風「鳳凰」11日7時的中心位置在北緯19.6度、東經118.4度，即在鵝鑾鼻的西南方約360公里處，以每小時11公里速度，向北北東進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺（相當於12級風），瞬間最大陣風每秒43公尺（相當於14級風），七級風平均暴風...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 22 小時前
鳳凰颱風最新風雨預測 「8地區」明天達停班停課標準
明（12日）有颱風假嗎？中央氣象署最新公布的最新風雨預測圖，有8地區在明天的清晨風力或雨量達停班停課標準，不過是否停班課仍依照各縣市政府公告為主。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰來襲傍晚海警明日陸警 北北基桃準備放假？侯友宜：能早就盡量
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導鳳凰颱風今明兩天北轉靠近台灣，預計週三起將在南部登陸。中央氣象署將於今（10）日傍晚5時30分發布海上颱風警報，明日上班...FTNN新聞網 ・ 1 天前
高雄明天停班停課機率？陳其邁這時間做判斷
[NOWnews今日新聞]颱風鳳凰襲來，高雄市長陳其邁今（11）日表示，根據預報，預估平均風大概是4到5級，最強的陣風大概6到7級左右。至於明天停班課的機率高不高？陳表示，「這個下午的會議，我們再來做...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
新北「明風雨達高峰」！侯友宜：將與北基桃會商停班停課事宜
（記者張芸瑄／綜合報導）颱風「鳳凰」逐漸靠近台灣，新北市政府今（10日）表示，依中央氣象署最新預報，新北市預計 […]引新聞 ・ 1 天前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 15 小時前
鳳凰颱風強度減弱！登陸位置又變了 估週二發陸警「半個台灣紫爆」
今年第26號颱風鳳凰，目前強度為中度颱風，氣象署持續發布海上颱風警報，提醒台灣海峽北部、台灣海峽南部、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。另也針對宜蘭縣發布降雨警戒。至於何時發布陸警，氣象署表示，預估將在明（11）日上午發布陸上颱風警戒。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
逼近！ 鳳凰颱風發海警 陸警最快周二上半天
鳳凰颱風恐成11月罕見登陸颱風！氣象專家：全台各地皆受影響，東部、北部防豪雨。氣象局已發布海上颱風警報，明發布陸上警報。專家分析，颱風移動速度越慢對台威脅越弱，但東北季風加入戰局，全台難倖免。預估宜花累積雨量可達700至1000毫米，民眾須嚴加戒備！鳳凰颱風可能週三下午登陸，週四往東北方向離台，務必做好防颱準備。TVBS新聞網 ・ 1 天前
新北明達停班課標準 風雨最劇烈！侯友宜回應了
鳳凰颱風今（10）日起與東北季風產生共伴效應影響台灣，新北市長侯友宜指出，預計明天白天會風大雨大，提醒民眾提高警覺，希望民眾提高警覺，市府會隨著颱風相關資訊，在會議結束後再度召開整備會議與北基桃討論，確認明天是否上班上課。新北市消防局指出，預估明日風雨達到停班課標準。中時新聞網 ・ 1 天前
鳳凰轉輕颱「最新雷達回波曝」鄭明典見1狀喊好現象
颱風鳳凰轉成輕颱，11日8時的中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，在鵝鑾鼻的西南方約360公里之處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行。氣象局長鄭明典今（11）日一早也在臉書上發布最新雷達回波圖，指出台灣東部海面持續有強回波發展，多數從海面通過，他表示這是好現象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰11月強勢直撲！全台「風雨時程表」出爐 粉專：沒有地方能倖免
鳳凰颱風來勢洶洶，不僅可能成為罕見的11月登陸颱以外，更讓中南部地區今年第二度直面颱風威脅。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，由於加上東北季風的共伴影響，這次全台幾乎無處能倖免，差別只在各地風雨的時間落差。中天新聞網 ・ 1 天前
快訊／北台灣唯一颱風假！桃園12日再放1天？「理工市長」張善政給答案
桃園市與北北基不同調，今（11日）成了北台灣唯一放颱風假的縣市。粉專「台灣颱風論壇」也預計，鳳凰明天傍晚前後登陸，桃園市有沒有可能再多放一天颱風假，市長張善政上午在防災應變中心受訪時表示，「晚上8:00前會有決策再行宣布。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風持續減弱！明晨8地達停班課標準 粉專估：週四就全員下莊
「台灣颱風論壇」在Threads上發文表示，「鳳凰」從昨天（10日）開始北轉向台灣，不敵週遭不利環境，已減弱為輕度颱風，且會持續減弱，「這就是這個季節颱風的原罪，秋天台灣周遭的環境沒這麼好混啦！照這個減弱程度，登陸前夕搞不好只剩輕颱下限。」「台灣颱風論壇」說到，颱...CTWANT ・ 1 天前
12日有颱風假？鳳凰颱風最新風雨預測 西半部8縣市、台東縣達標
[FTNN新聞網]記者蔡曉容/綜合報導鳳凰颱風逐漸逼近台灣，受到外圍環流與東北季風共伴效應，北部、東北部出現風雨，中央災害應變中心今（11）日表示，截至上午...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
鳳凰颱風登陸範圍限縮了！週三穿越中央山脈 這天出海
鳳凰颱風登陸範圍限縮了！週三穿越中央山脈 這天出海EBC東森新聞 ・ 1 天前
賭上台大大氣系招牌「台北至少2天颱風假」：3天沒放各請300份
鳳凰颱風即將侵颱！民眾關心風雨是否達颱風假標準，一名自稱是台灣大學大氣系的網友就表示「賭上大氣系的招牌」，他預估台北至少有兩天颱風假，「少一天假就請100份雞排+珍奶，如果3天都沒放，就各請300份，」瞬間引起萬名網友關注，「就說了颱風假不能問大氣系要問政治系」、「你也許懂大氣 但你不懂蔣萬安的小氣」。至於是否有放假可能？氣象粉專解析風雨趨勢。太報 ・ 1 天前
降雨已破500毫米！鳳凰直擊西南部 氣象署：風雨恐「既大且久」
即時中心／魏熙芸、林耿郁報導中度颱風海鷗11日8時中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，即鵝鑾鼻西南方約360公里處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行。氣象署警告，接下來各地可能會出現多達4百毫米的驚人雨勢，請大家遠離山海，以策安全！針對鳳凰颱風持續接近，氣象署上午8點40分再度召開記者會，表示今、明（11、12）兩天台灣附近沿海容易有4米巨浪，西南沿海、東南部、恆春半島附近，後續可能也有5-6米巨浪。今天共伴效應降雨最明顯，北部、東半部雨勢可能來到豪雨，東半部山區更恐有大豪雨等級降雨。未來颱風會以偏北、北北東方向移動，今天晚間鳳凰就會到西南近海、明天晚間最接近本島。目前暴風圈即將進入台灣近海海域，目前預估會以輕度颱風侵襲我們。雖然七級暴風半徑有所縮減，但範圍仍有220公里，因此近海、陸地的威脅仍不可忽視 。目前海上警戒區域，包括台灣海峽、東南部海域、巴士海峽、東沙島海面，都是海上警戒範圍；提醒船隻嚴加戒備。陸上警戒區域，新增台南、台東，接下來嘉義也可能進入警戒區域。颱風北上後，明天會往東北方向移動，接近西南陸地。預計在明天下午到傍晚之間，可能登陸南部陸地，隨後往東北方向移動；受地形破壞，強度將快速減弱，往東北出海過程中，就會減弱為熱帶性低氣壓，甚至進一步降級為溫帶氣旋。降級時間點大約落在明天傍晚到周四清晨之間。颱風逐漸北上過程中，受東北季風、颱風外圍環流的共伴效應影響，風雨在部分地區相當明顯。中南部降雨今天雖不顯著，但接下來風雨會短暫增強。 至於中心登陸地點，包括中南部、西部、恆春半島都有可能。後續路徑、強度都須密切注意。今日受明顯偏東北風影響，沿海空曠地區、西半部到基隆北海岸，都有明顯強風。台南以北、基隆北海岸，中部以北內陸地區、恆春半島，都有較強陣風，沿海空曠地區、澎湖、金門、馬祖都可能出現十級強風。降雨方面，東半部已有一波波外圍雲系抵達，並與東北風共伴效應。今天大台北、東半部、恆春半島降雨都相當明顯。後續東半部山區，預估整體雨勢將「既大且久」。截止今天早上8點，宜蘭已經有超過500毫米累積雨量。新北、花蓮、台北、屏東也累積雨量超過2百毫米雨量。從今天零時起，宜蘭平地有超過200毫米以上降雨，新北的北海岸、東北角地區，有接近80毫米雨量；花東、屏東也有100毫米上下雨勢。未來降雨預測，今天白天到晚間，以迎風面降雨為主。基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島地雨勢明顯；到了明天外圍環流、颱風本身逐漸影響中南部時，北海岸、東半部雨勢會略減緩，中南部則有一波短暫強降雨。明晚以後颱風減弱遠離，中南部、花東降雨趨緩。但北部受風向影響，苗栗以北、基隆北海岸，以及各地山區會再次發生強降雨。雨量預測，未來24小時，從今早8點到明早8點。大台北、東半部、屏東山區有局部豪雨，東部山區會有大豪雨。宜蘭、花蓮山區可能會有250至400毫米雨量；中部山區有大雨。海面風浪，各海域都有3至5米浪高與長浪；東沙島更已出現6.9米「巨浪狂滔」。接下來西南海域、東南部、恆春半島與澎湖，都有5至6米浪高。氣象署總結，今天北部、東半部因共伴效應降雨顯著。各沿海風力偏強、宜花東山區降雨連續，有豪雨等級以上的長時間降雨。明天颱風接近，西南沿海受環流影響，可能會帶來較大風雨 ；山區連續降雨、海邊風浪強勁，非必要勿前往山海活動以策安全；也請大家留意最新預報資訊 。原文出處：快新聞／降雨已破500毫米！鳳凰直擊西南部 氣象署：風雨恐「既大且久」 更多民視新聞報導步步進逼！鳳凰持續撲向台灣 氣象署0840最新說明白浪滔滔我不怕？鳳凰來襲「台南1漁船執意出海」 海巡署開單告發鳳凰掃蕩呂宋島！菲律賓4人罹難 專家：未來颱風恐更健壯民視影音 ・ 1 天前