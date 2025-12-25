大雨襲4縣市！入冬最強冷氣團 北台灣濕冷急凍10度

今(26日)受到大陸冷氣團影響，全台平地最低氣溫出現在新北石碇區10.1度，氣象署持續針對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣發布低溫特報。另外，東北季風影響，今(26)日基隆北海岸、宜蘭地區及台北山區有局部大雨發生的機率。

6縣市低溫特報。（圖／中央氣象署）

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄指出，此波冷空氣台北觀測站降至13.1度，已符合「大陸冷氣團」定義，且為入冬以來最強。今(26日)晨截至5：32，本島縣市平地最低氣溫依序為，新北(石碇區)10.1度，桃園(楊梅區)10.3度，新竹(關西鎮)10.9度。

吳德榮表示，今晨觀測資料顯示，各地雲量多，伴隨零星回波、迎風面較持續，北、東局部雨、山區零星雨。最新(25日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明(26、27日)兩天「大陸冷氣團」影響，北部、東半部有局部短暫雨，今日北台整天「濕冷」、明日氣溫微升、仍偏冷，應注意添衣保暖；中南部平地多雲，白天舒適微涼、早晚冷，亦應注意衣著調整，山區偶有零星飄雨的機率。今、明本島部分地區的平地最低氣溫仍在10度左右；今日各地區氣溫如下：北部10至16度、中部11至20度、南部13至24度、東部12至23度。

4縣市大雨特報。（圖／中央氣象署）

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，今、明兩天「雪(零度)線」的高度，約在 3000公尺左右，故合歡山、雪山、南湖…等高山，若得水氣配合，仍有零星飄雪的機率；而今日2000公尺左右高山(太平山…等)的氣溫，稍高於零度，故冰霰、霧淞等固態降水機率高，伴隨零星飄雪？則可遇不可求。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週(28)日季風漸轉乾，氣溫略升，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。下週一(29日)季風減弱、天氣回暖，各地晴朗，東半部偶有零星少量降雨的機率。下週二至四(30至1日)東北季風略增強，北台灣轉偶有局部短暫降雨的機率，稍轉涼。其他地區影響小、仍多雲時晴。

今(26日)晨5時紅外線雲圖顯示，各地雲量多(左圖)。5時雷達回波合成圖顯示，雲層伴隨零星回波、迎風面較持續(中圖)。5時累積雨量圖顯示，北、東局部雨、山區零星雨(右圖) 。（圖／翻攝自「氣象應用推廣基金會」）

