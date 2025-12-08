大雨襲4縣市！入冬最強冷空氣要來了「恐凍破10度」

東北季風影響，今(9)日宜蘭地區、基隆北海岸及台北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請注意坍方及落石。氣象專家吳德榮提醒，下週可能有入冬最強冷空氣來襲，將挑戰10度以下。

4縣市大雨特報。（圖／中央氣象署）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨觀測資料顯示，北部、東半部低層雲籠罩(左圖)，降水回波在北部陸地、東半部海上(中圖)，北台灣明顯降雨(右圖)。最新(8日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(9日)上半天北部、東半部仍有明顯降雨，下半天季風漸減弱，雨勢逐漸減緩；北台整天偏涼、中南部白天舒適早晚涼。

吳德榮說明，最新模式模擬顯示，明日、週四(10、11日)天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有零星飄雨的機率；氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼。週四晚至週五(12日)迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，其他各地晴時多雲。

一週溫度趨勢。（圖／中央氣象署）

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬調整為，週六(13日)白天起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨的機率。下週日至週二(14至16日)乾冷空氣南下，各地轉晴朗；下週日、一白天偏涼、早晚很冷，下週二白天起冷空氣減弱，氣溫回升。

吳德榮提醒，週日晚、下週一晨及下週二晨氣溫降至最低，最新模擬仍將首次降至「大陸冷氣團」標準(台北觀測站≦14度)，本島平地亦將挑戰10度以下。但由於科學的極限，模式會繼續調整，需持續觀察。

