大雨襲5縣市！寒流發威「估跌破6℃」 今晚明晨最凍

今(8日)至明(9日)晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。今日局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。此外，受東北風影響，今日基隆北海岸、台北市山區及宜蘭、花蓮地區有局部大雨發生的機率。

5縣市大雨特報。（圖／中央氣象署）

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新(7日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明(8、9日)兩天寒流影響、各地寒冷。逐日轉乾，今日北部雨後多雲、中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨；明日各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率。

吳德榮指出，今晚至明日清晨、台北測站有觸及10度的機率、而為入冬以來、且為今年以來的第2波「寒流」，而本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下，應注意保暖、嚴防寒害。各地區氣溫如下：北部6至13度、中部8至18度、南部10至22度、東部8至18度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，今(8)日上午起水氣漸減、太平山及中部高山繼續飄雪的機率、逐漸下降；大屯山頂、七星山頂逐漸逼近零度，仍有霧淞、冰霰的機率。

今(8日)晨4：20紅外線色調強化雲圖顯示，北部及東半部雲層較多(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，降水回波在北 台 灣及東部海面(中圖)。4：30累積雨量圖顯示，北部及東半部有局部降雨(右圖)。 （圖／翻攝自氣象應用推廣基金會）

吳德榮提醒，最新模式模擬顯示，週二(10日)清晨，因輻射冷卻加成、仍非常寒冷，本島部分平地仍有6度以下的最低氣溫。週二(10日)白天起至週三(11日)上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫升，週三清晨因輻射冷卻，仍有低溫。週三(11日)下午起另一小股冷空氣挾少量水氣南下，北部雲量增、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降、仍偏冷。週四(12日)各地好轉為晴時多雲，氣溫略升，週五至「年初一」(13至17日)各地晴朗穩定、回暖如春，因輻射冷卻，應注意日夜溫差很大。

