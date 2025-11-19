大雨視線差！6旬翁駕車摔落路旁水圳 中壢警暖心送回家

黃翁行經合圳北路時，駕車不慎滑落路旁水圳。圖：讀者提供

近日受鋒面影響，桃園降雨不斷，中壢區一名63歲黃姓老翁於17日下午17時許，行經合圳北路時，疑因大雨導致視線不佳及道路邊線不易辨識，駕車不慎滑落路旁水圳。中壢警分局員警獲報後，迅速趕往現場處理，所幸老翁並無大礙。

老翁雖飽受驚嚇但意識清楚。圖：讀者提供

文化派出所說明，員警陳健君、陳千寧抵達時，老翁雖飽受驚嚇但意識清楚。為慎重起見，員警立即通知救護車到場評估，經救護人員檢視確認並無明顯外傷，老翁亦表示無需送醫。員警見雨勢正大，便主動協助聯絡家屬，更以巡邏車護送黃伯伯回家，讓他平安抵達位於中興路住處，家屬對警方的即時協助表達由衷感謝，並在後續接手處理車輛拖吊事宜。

中壢分局長林鼎泰表示，雨天容易影響行車視線，駕駛人在雨天行駛時務必放慢車速、提高警覺，除留意視線死角外，更應注意路面邊線、標誌與標線，避免因辨識不清而發生意外。警方將持續透過巡邏、守望服務，提供市民必要的協助與安全保障。

