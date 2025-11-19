大雨釀災 逾50年老樹傾倒毀民宅

崇德路一棵樹齡逾五十年老樹突往下滑，三點五噸重的樹幹滑落到下方民宅鐵皮棚架上。（記者鄭鈞云翻攝）

記者鄭鈞云∕基隆報導

基隆連日大雨，安樂區崇德路四十巷傳出老樹傾倒意外，十六日凌晨，坡地一棵樹齡逾五十年老樹突然往下滑，三點五噸重的樹幹壓在民宅鐵皮棚架上，鐵皮穿透變形，幸未造成人員傷亡。

安樂區永康里里長陳銘伸、巿議員吳樺珈和立委王正旭服務處副主任潘俊宏前往現場勘查，通知區公所及國有財產署緊急處理，先鋸斷枝幹，並用帆布蓋住樹根和周邊坡地，減緩土石滑動與掏空。里長說里內土地多為國有地，老樹至少有十多棵，上任後已處理三至五棵，目前還有七至八棵需要處理。這次老樹滑落意外，已經是永康里兩年內第三棵老樹發生傾倒。

吳樺珈表示，永康里山坡有很多老樹，需經常修剪或加強支撐，不然枝葉過於茂密時易傾倒，尤其近日接連大雨掏空土石，造成根部不穩。

潘俊宏發現老樹傾倒位置僅一處狹窄坡道可進入，已急緊協調國產署先進行搶災復建，待天晴時儘快將樹木吊走。