大雨開雙黃燈掀論戰！警認證沒違規 但做錯1事將開罰

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近日一段大雨中車輛開雙黃燈的影片引發論戰，拍攝者直呼是用路人默契。警方解答，大雨閃雙黃燈沒違規，但變換車道若未打方向燈將開罰。

大雨中行車是否該閃雙黃燈引發網友熱議，警方提醒此舉雖未違規，但變換車道時務必先解除並切換方向燈，以免吃上罰單。 （圖／翻攝自臉書）

從社群平台瘋傳的影片可見，當時天候不佳且雨勢猛烈，前方多輛汽車皆放慢車速，其中有車輛持續閃爍雙黃燈。拍攝男子在車內抱怨，認為大雨中頭燈與霧燈效果有限，閃雙黃燈提醒後方才是幾十年來的默契，甚至喊話交通部應該修改規定。影片曝光後引發兩派網友熱議，有人認同「能見度差時比較容易被看見」、「職業駕駛也會這樣做」；但也有人反駁「會讓人搞不清楚要不要變換車道」、「改打霧燈比較適合」。

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針對這項用路爭議，警方出面澄清，駕駛在大雨中開啟雙黃燈行駛並未違規，影片中男子的投訴情事並不成立。不過警方也特別提醒一項常見的違規陷阱，若駕駛人在雙黃燈開啟的狀態下需要變換車道，必須先「解除雙黃燈」，並依照行駛方向確實打方向燈。若未解除雙黃燈就直接切換車道，導致後方車輛無法辨識動向，就可能違反交通規定而面臨罰單。民眾若對規範有疑慮，也可向交通部反映作為未來研議參考。

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