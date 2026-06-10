大雨一直下！網友推1「雨天神器」掀熱論 1.3萬人點讚喊：我需要

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[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導

近日氣象署發布大雨特報，全台陷入連日暴雨中，如何不成為「落湯雞」讓機車通勤族好煩惱。這時，有網友大力推薦一款「長筒防雨鞋套」，即使在豪雨中騎機車，小腿以下依舊乾爽，超強效果讓網友瘋喊「我很需要！」，文章曝光後，也掀起一陣關於「雨天神器」熱烈討論。

近日氣象署發布大雨特報，全台陷入連日暴雨中。（圖／路透社）

本周滯留鋒面靠近與西南風襲台，影響全國連日雨彈轟炸，中央氣象署也陸續對各縣市發布大雨特報。當各地機車族正為通勤發愁時，Threads一則貼文推薦「高筒防雨鞋套 」為雨天神器，引起網友關注；據原PO表示，她其實本來期待不高，怎料效果出乎預料，騎車後不但小腿以下完全沒濕，直接踩進水漥也完全沒事，直呼根本物超所值。

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貼文曝光後，引來逾1.3萬網友點讚，紛紛留言表示「這個很強」、「我很需要」，也有其他使用過的人出面分享「我也有買，這個超好用」，貼心提醒「建議買上面緊一點才能貼住腳，但，要小心滑倒，騎車時盡量不要踩在白線上」，還有人不藏私，大方分享組合技「穿雨衣+手套+雨鞋（也有雨褲）基本上可以全乾」，受到大多數網民認可，堪稱是雨天神器的最強搭配。



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