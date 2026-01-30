大雪下不停 紐約市出動「熱水浴缸」融化積雪
紐約上週才遭遇歷史性暴風雪襲擊，積雪深達30公分，眼看這個週末又要降溫，紐約市正努力清除積雪。
暴風雪過境，但低於冰點的氣溫讓積雪無法融化，積雪雖已被鏟到路邊，但對行人和司機來說還是很危險，需要盡快處理，以融化積雪。
紐約市衛生環境部門負責人洛揚(Javier Lojan)表示，「如果我們不處理積雪，積雪就會堆積在那邊一陣子。」
為了處理大量積雪，紐約市請出秘密武器「熱水浴缸」(hot tubs)，每小時可以融化60到120噸的積雪。卡車將滿載的積雪到進裝滿水的機器裡，迅速融化，所產生的蒸汽讓人看起來像是裝了熱水的按摩浴缸，但實際上水溫只有華氏38度(攝氏3度)。
接著將融化的雪水經過濾後排入排水系統。有超過2500名紐約市府人員24小時不眠不休作業。洛揚表示，「目前我們的首要工作是保持公車路線暢通，讓民眾可以順利通勤，按時上班或上學。」
「熱水浴缸」這種融雪設備在北美或機場都有使用，但是自2021年以來，紐約市從未如此大規模使用過。(編輯：宋皖媛)
其他人也在看
下波鋒面「日、韓恐暴風雪」！粉專示警：台灣也逃不過
生活中心／李明融報導氣象專家指出未來一週天氣變化多，形容「冷暖震盪」，今（29日）白天至週六天氣回穩，各地晴時多雲，僅東半部偶有短暫雨，天氣短暫回暖後，到了週日（2月2日）起第二波東北季風來襲，預估又會是北濕涼、南乾爽，且會影響3至4天；對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估2月7日至9日之間，預估將有一波相當強的冷空氣影響整個東北亞地區國家，日本、南韓可能甚至出現暴風雪，就連台灣也逃不過。民視 ・ 9 小時前 ・ 19則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 2則留言
把握今天好天氣！明起轉濕冷 周末0度線逼近北台灣
今溫度回升天氣好轉，明週五雲量漸增多，週末轉雨再降溫天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 2則留言
外套別收！冷雨週六開炸 下週恐有冷氣團再帶低溫
東北季風逐漸轉弱，各地轉多雲到晴，降雨範圍縮減到北海岸、東半部和恆春一帶，但仍須留意清晨的輻射冷卻，中南部留意日夜溫差超過10度，另本週末起山區有降雪機會。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
3縣市低溫探10度！下波冷空氣週末報到 「強度挑戰冷氣團」濕冷到下週
氣象署今天下午4時29分發布低溫特報，輻射冷卻影響，局部地區早晚氣溫明顯偏低，其中明晨至上午新竹、苗栗及金門有局部10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，提醒民眾注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
週末變天！天氣轉濕冷 2/7前後估有另一波冷空氣南下
中央氣象署表示，明(31)日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉涼；台灣中部以北、東北部地區及金門、馬祖有短暫雨，東部、東南部地區、恆春半島、南部山區及澎湖有局部短暫雨，其他地區...華視 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
回暖僅兩天！專家曝周末強冷再襲 高山有降雪機率
（記者許皓庭／綜合報導）根據中央氣象署最新預報，今明兩天各地雖晴朗回溫，但週六（31日）起受鋒面通過及東北季風 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
今晨僅7.6度、白天回暖南部飆29度！這天又變天強冷空氣襲 轉雨時間曝
中央氣象署指出，今（29）日輻射冷卻作用之下，西半部及宜蘭低溫約12到15度，清晨新竹、苗栗河谷地區及金門可能有10度左右或以下低溫出現，請注意保暖，而花東低溫約16至17度，另外，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車及登山請注意路況安全；白天東北季風減弱，氣溫回升，北部及東半部高溫約20至23度，中南部24至26度，感受舒適，不過中南部日夜溫差較大，請適時調整衣物；天氣方面，各地大多為多雲到三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
降雨反覆！週六冷空氣報到「不排除大陸冷氣團」 最冷時刻曝光
【緯來新聞網】今（29日）白天東北季風減弱，氣溫回升，感受舒適，不過本週天氣不穩定，降雨型態反覆，整緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
鋒面週六報到！北台灣先轉雨 中部、花東晚間加入降雨行列
即時中心／温芸萱報導天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書指出，今（29）日乾空氣影響，清晨竹苗出現明顯輻射冷卻，新竹關西低溫僅7.5度，白天回暖但日夜溫差大。明（30）日雲量增多、仍偏暖。週六鋒面通過、東北季風增強，北台灣率先轉雨降溫，午後到晚間雨勢明顯，並逐步擴及中部、花東地區。週日到下週一濕冷最明顯，北部白天僅15至17度，中北部高山不排除出現冰霰或降雪，下週二天氣才逐步回穩。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
週末變天！冷空氣襲「北台轉濕冷」 跌破10度時間曝
今(30)日天氣多雲時晴，白天北部舒適、中南部微熱。氣象專家吳德榮指出，明(31)日冷空氣南下，北台愈晚愈濕冷，下週三至週五新竹以南因輻射冷卻，部分縣市有出現10度以下機率，下週五晚起另一波「很強」的冷空氣南下。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
把握好天氣！週末冷空氣報到 「北部轉濕冷」直到這天才回暖
今天（30日）吹東南風，中部以北到東北部地區雲量可能會比較多一些，越往南受影響會越小。不過明天（31日）下午就會有鋒面經過台灣，週末兩天（1月31日、2月1日）苗栗以北到大台北、宜蘭一帶會逐漸開始有短暫陣雨出現，一直要到下週二（2月3日）天氣才會好轉。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
把握好天氣！今各地溫暖舒適 高屏空品亮橘燈
即時中心／林耿郁報導今（30）天台灣附近吹偏東風，各地溫暖舒適，不過受華南中層雲系移入影響，各地雲量偏多，除迎風面東半部及恆春半島短暫雨之外，西半部山區亦有零星降雨，其餘地區則相對偏乾。民視 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
氣溫大怒神！回暖2天冷空氣再南下 恐達冷氣團等級
氣溫大怒神！回暖2天冷空氣再南下 恐達冷氣團等級EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
輻射冷卻發威！3縣市清晨探10度 下波鋒面「這天」殺到全台有雨
今（29）日受到輻射冷卻效應影響…民報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
今回暖週末又要變天！2地區「連續濕冷3天」 下週這時再迎冷空氣
今晨受東北季風影響，新竹關西出現7.8度低溫，白天以後氣溫逐漸回升，中南部甚至可達到27度。不過氣象專家提醒，週六（31日）下午有一波冷空氣南下，將持續影響到下週二（2/2），回溫後下週六（2/7）又有另一小波冷空氣南下，請留意天氣變化。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
美預測台北平地0度？專家打臉：機率非常低
美預測台北平地0度？專家打臉：機率非常低EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
「零下10度線」壓境 會有霸王級寒流？氣象專家說話了
「零下10度線」壓境 會有霸王級寒流？氣象專家說話了EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
基隆下雪了？議會旁水溝冒大量泡沫 環保局追查來源
基隆市 / 綜合報導 基隆市議會旁壽山路的水溝，昨(28)日出現大量泡沫，而且越來越多，整個馬路都被白色泡沫覆蓋，影響通行，有小朋友看到還以為下雪了，里長擔心有汙染問題，趕快通報，環保局也到場清潔，要追查來源。馬路上驚見大量白色泡沫，疑似從水溝蓋冒出，機車騎士想通過，必須像這樣，民眾說：「小心小心小心。」一個個繞到路旁，避免壓到泡泡滑倒摔車，只見現場泡泡越來越密集，滿地的泡沫，小朋友一看，還以為是下雪了。民眾說：「我剛剛以為這是雪，因為都白白的而且是一塊一塊的，有點奇怪。」這大量不明泡沫，昨(28)日下午出現在基隆壽山路，從市議會後方水溝蓋，一路往上到中正公園圓環的道路，幾乎都快要被泡泡吞沒，地面沒多久也變得濕滑。民眾說：「這還滿濃密的欸，對很濃密。」一度影響當地民眾通行，趕緊通報里長，當地里長王柏力說：「旁邊那條路上面的水溝都是，有一家出來外面都有後面就沒有了，我怕是消防那個泡沫有沒有，碰到水會發泡的。」基隆市議員何淑萍說：「也希望環保局馬上來處理現有的這些泡沫，以防我們民眾路過時滑倒。」就怕泡沫含有汙染物質，里長和議員通報環保局後，現場也出動灑水車，先將路面泡沫沖刷移除，只是泡泡到底從哪裡來，環保局研判可能是從家戶流出，後續將持續採樣，調查來源成分以及有無汙染性。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言