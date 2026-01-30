大雪下不停 紐約市出動「熱水浴缸」融化積雪

紐約上週才遭遇歷史性暴風雪襲擊，積雪深達30公分，眼看這個週末又要降溫，紐約市正努力清除積雪。

暴風雪過境，但低於冰點的氣溫讓積雪無法融化，積雪雖已被鏟到路邊，但對行人和司機來說還是很危險，需要盡快處理，以融化積雪。

紐約市衛生環境部門負責人洛揚(Javier Lojan)表示，「如果我們不處理積雪，積雪就會堆積在那邊一陣子。」

為了處理大量積雪，紐約市請出秘密武器「熱水浴缸」(hot tubs)，每小時可以融化60到120噸的積雪。卡車將滿載的積雪到進裝滿水的機器裡，迅速融化，所產生的蒸汽讓人看起來像是裝了熱水的按摩浴缸，但實際上水溫只有華氏38度(攝氏3度)。

廣告 廣告

接著將融化的雪水經過濾後排入排水系統。有超過2500名紐約市府人員24小時不眠不休作業。洛揚表示，「目前我們的首要工作是保持公車路線暢通，讓民眾可以順利通勤，按時上班或上學。」

「熱水浴缸」這種融雪設備在北美或機場都有使用，但是自2021年以來，紐約市從未如此大規模使用過。(編輯：宋皖媛)