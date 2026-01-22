大雪來襲！日本降雪激增、新幹線誤點 氣象廳警告還會下3天

日本入冬以來最強寒流來襲，臨日本海的知名景點鳥取砂丘1月22日已被白雪覆蓋。路透社



日本這個冬季的最強寒流21日報到，日本海側的西日本降下大雪，北陸地方福井縣降雪量急增。氣象廳22日晚間針對福井發布「顯著大雪情報」，呼籲民眾慎防大雪造成的交通狀況，並表示這波強降雪將持續至25日。

日本放送協會（NHK）報導，迄當地時間22日晚間9點（台灣時間晚間8點），福井縣敦賀市新保地區的6小時降雪量高達32公分。

氣象廳晚間9點23分發布大雪特報，表示福井南部的嶺南東部可能發生大規模交通中斷的狀況，呼籲民眾提高警覺。

受大雪影響，22日有50架次航班取消，受影響的主要是東北及日本海測起降的航班。全日空和日航已宣布，23日各有5架航班取消。

大雪一度影響新幹線，東海道新幹線雙向及山陽新幹線下行線因大雪延誤5至10分不等。

此外，由於大雪導致飛機航班取消和高速公路封閉，預計北陸新幹線的乘客數量將會增加，因此23日將在東京站和敦賀站間召路線加開一班車。在日本搭乘鐵路或飛機的旅客，出發前應上官網或向航空公司及鐵路營運商確認。

根據氣象廳數據，迄22日晚間10點，積雪以東北地方青森縣的酸湯最多，高達433公分，第2名的山形縣大藏村肘折也有217公分。

氣象廳預測，未來一天、迄23日傍晚的24小時降雪量，以新潟最多、達80公分，其次是東北及北陸的70公分。

23日至24日傍晚的24小時降雪量預測，仍是新潟最多、估計100公分，其次是東北、北陸及岐阜縣的70公分。

氣象廳表示，這波威力強大的冬季氣壓將持續至25日，24日至25日可能有另一波強降雪。23日至25日，新潟和東海地方（岐阜、靜岡、愛知、三重4縣）出現警報級大雪的可能性很高，北海道、東北、北陸及關東甲信（關東地方加上山梨及長野縣）也有可能降下警報級大雪。

