大雪冷卻日本大選自民黨選情？謝長廷仍看好

▲日本眾議院8日將進行大選投開票，首相高市早苗點燃的火熱選情能否兌現在選票上引發關注。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本眾議院選舉於今（8）日登場，全日本各地自上午進行投票作業，但這次選舉碰上大雪，連同先前的提前投票，日本多地近一周受到大雪影響交通，今早連東京都也降雪。這場大雪是否會冷卻自民黨以及日本首相高市早苗的火熱選情？前駐日代表謝長廷仍看好，相信即使風雪阻撓，自民黨執政聯盟過半數席次還是可以期待的。

日本大選投票今日舉行，根據日本總務省統計數據，截至下午2點的全國投票率為16.05%，較上一次、也就是前年的選舉低了3.07個百分點。截至6日的「期前投票（提前投票）」投票人數，約占全體選民的20%，達到2079萬多人，與前一次、前年的眾議院選舉同期相比，增加了436萬多人。

謝長廷表示，東京今日早上下雪，從歴史紀錄看，投票率低不利於自民黨的選情，加上過去幾天來，在野的中道黨主席野田佳彥在助選時，大力批判高市早苗首相這次解散國會缺乏正當性，完全是黨利黨略，花了大筆經費不說，還害得大家必須冒著風雪聽演講云云，這種論調經過電視轉播，今天冒雪投票的選民到底有多少人會觸景而產生共鳴？真讓很多支持自民黨的朋友擔心。

不過，謝長廷觀察，近日高市早苗的演講旋風，有點類似台灣40多年前的黨外時代演講，沒有什麼宣傳廣告，人潮自動自發的從各方聚集，年輕人、婦女、帶著小孩的中年夫婦居多，數量驚人。

謝長廷認為，從高市早苗嘶聲力竭的清晰的訴求中，很多民眾顯然受到她的熱情感染，他們也看到日本的希望和困境，似乎都願意給有能力、有使命感、願意做事的人一個機會，在日本全島顯然這個氣氛和氣勢已經形成，他相信即使風雪阻撓，打個折扣，得半過半數席次也是可以期待的。

