大雪導致合歡山武嶺交通堵塞期間，一名遊客騎馬上山的特殊景象，被監視器畫面清楚記錄下來，引起網友熱烈討論，戲稱這是「一匹馬力、全時段四輪傳動、超低油耗」的山區「法拉利」！然而，騎馬上路已違反《道路交通管理處罰條例》，警方表示經調查後，將依法對違規者開出新台幣300元至600元的罰款。太魯閣國家公園管理處也介入調查此事是否違反相關規定。

大雪塞車沒在怕！男騎「山區法拉利」闖合歡山 觸法遭罰。(圖／畫面翻攝 threads:68yyyyy)

合歡山下雪期間出現罕見景象，有遊客騎馬上山引發熱議。當地積雪十幾公分造成交通壅塞，一名遊客騎馬前行的畫面被監視器拍下，引起網友熱烈討論，戲稱這是「一匹馬力、全時段四輪傳動、超低油耗」的山區「法拉利」，不受塞車影響。然而，這種看似浪漫的舉動實際上已違反道路交通法規，警方隨即展開調查並依法開罰。

在大雪導致合歡山武嶺交通堵塞期間，一名遊客騎馬上山的特殊景象吸引了眾多遊客的目光。監視器畫面清楚記錄了這批馬匹的行蹤，許多遊客見到這一幕都感到驚訝。同時，也有人選擇騎自行車上山，有些自行車騎士因路面結冰或體力不支，選擇牽著自行車前行。雖然騎自行車上山並無違規，但騎馬上路卻涉及法律問題。

監視器畫面清楚記錄了這批馬匹的行蹤，許多遊客見到這一幕都感到驚訝。(圖／畫面翻攝 台灣追雪團 楓林提供)

仁愛分局副分局長施朝軫表示，在武嶺路段發現有人騎乘迷你馬一事已違反道路交通管理處罰條例。警方經調查後，依法對違規者開出300元至600元的罰款。

除了交通法規外，由於合歡山屬於國家公園範圍，太魯閣國家公園管理處也介入調查此事是否違反相關規定。太管處企劃經理科長黃晧軒指出，雖然攜帶寵物至遊憩區本身並未違反禁止事項，但需要確認是否違反停車場相關規定，以及是否有做好適當防護措施。太管處將與相關單位一同進行確認，若有違反規定，第一次可裁處1500元罰鍰。

太管處將與相關單位一同進行確認，若有違反規定，第一次可裁處1500元罰鍰

目前合歡山地區已無新雪，但山區陸續下雨，冰雪開始消融。當地氣候轉為濕冷多霧，專家指出雪融化時的溫度感受往往比下雪時更加寒冷，提醒遊客注意保暖及交通安全。

