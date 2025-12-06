大雪將臨！命理師點名：4生肖悄悄翻盤得好運
「大雪」節氣將於明（7）日來臨，國際天星命理風水專家邱彥龍表示，大雪期間，寒氣逼人，平靜中卻見內心波瀾，但有4大生肖封藏轉運密令，在年底前有望悄悄奪局。邱彥龍老師也分析，在這個節氣裡 （12月7日至12月21日）的12生肖運勢。
Top 12：兔
這段期間對屬兔的人來說特別容易內耗，情緒起伏比平常更大，身心也容易感到疲憊，甚至可能被他人誤會。在財運方面有破財風險，要小心慣性購物或情緒性花錢。職場上需注意溝通方式，不要太尖銳，以免招惹小人。感情上則可能因誤會或敏感而出現冷戰，距離感也會變得明顯。健康部分要留心心悸、睡眠品質與壓力型頭痛。建議在這段期間保持距離、降低社交、減少口舌紛爭，你會更順利度過這16天。
Top 11：龍
屬龍的人近期人氣不錯，但責任也跟著變重，正處於「把壓力轉為力量」的重要階段。財運表現偏保守，適合累積長期財富。事業方面儘管任務沉重，你仍能撐起責任、順利完成。感情上較為冷淡，需要多花時間相處與經營。健康方面要注意膝蓋、骨頭與下背部的不適。建議先把身體照顧好，事業與生活自然會跟著上軌道。
Top 10：豬
屬豬的人會明顯感受到事情變動多、想法多、心不太安定，但仍有能力把事情做完。財運適合整理帳務，不宜衝動投資。事業上雖然點子多，但需要落地執行，否則容易亂。感情方面要避免過度解讀，以免造成誤會。健康則需留意肩頸痠痛、頭痛與焦慮。建議把想法寫下來，有助於釐清思緒、穩定方向。
Top 9：羊
屬羊的人心力有些疲憊，但外表看起來依舊亮麗、有精神。財運方面屬於「進得快、出得也快」，需要特別控管花費。事業上被寄予厚望，因此壓力也跟著上升。感情上容易遇到情緒需要你照顧的人，負擔較大。健康方面要注意社交疲勞與失眠。建議別勉強自己，不想見的人就不要見，你不是任何人的情緒垃圾桶。
Top 8：鼠
屬鼠的人這段時間會被推著成長，是一個「慢慢轉好」的過渡期。財運逐漸回溫，但投資仍要保守。事業方面雖然壓力不小，但最後會有貴人伸出援手。感情則相對穩定，只是你比較悶，需要主動溝通。健康應注意喉嚨、鼻子與皮膚問題。建議保持節奏，不急不躁，反而更能穩穩走向好轉。
Top 7：猴
屬猴的人最近事情繁多，但能明顯看到成果。財運方面正財穩定、偏財較弱，越努力越能累積。事業上細節處理得好，容易被主管看見，特別適合收尾舊案或整理財務。感情則容易因想太多而誤會對方。健康方面要注意腸胃、焦慮與肌肉緊繃。建議把工作分階段處理，不要一次扛太多事情。
Top 6：馬
屬馬的人深層能量在這段期間被打開，正在迎來人生的轉折點。財運方面有「暗財、資源、人脈」悄悄進來的感覺。事業適合收尾、整合與盤點，也很適合開始規劃下一年的方向。感情上吸引力變強、桃花帶磁性，但請避免過度懷疑伴侶或曖昧對象。健康方面注意腸胃、壓力與肩膀痠痛。建議好好整理內心，你的力量將會變得更強。
Top 5：虎
屬虎的人這段時間直覺非常強、靈感爆棚，是心靈成長的大好時機。財運方面正財穩定，偏財看感覺，但不宜賭性太強。事業上會有創意、療癒性或直覺性的突破，能突然看懂某些真相。感情則容易遇到能療癒你、與你有靈魂連結的人。健康方面要注意免疫力、疲倦與頭暈。建議多靜心、多休息，越安靜越走運。
Top 4：牛
屬牛的人這段期間行動力回歸，整個人充滿活力。財運以正財為主，工作越穩定，收入越明顯。事業上想法落地速度快，會有貴人願意給你舞台發揮。感情方面容易遇到直球告白或有人突然直接示好。健康上則要避免太急躁，留意火氣大與肩頸緊繃。建議把情緒調整好，你就能無往不利。
Top 3：狗
屬狗的人近期第六感超準，人緣好、貴人多，情緒感受力也特別強。財運方面偏財不錯，可能收到禮物或意外收入，但感情相關的花費會比較多。事業上會突然冒出令人驚喜的機會，特別是合作案。感情上容易被依賴、被需要，單身者更可能遇到深度連結的對象。健康方面注意水腫、情緒性暴食與敏感造成的失眠。建議聽從你的直覺，但不要為了別人過度付出。
Top 2：蛇
屬蛇的人迎來得天運加持，感情、事業、財運與幸運全面升溫，是非常值得把握的好時段。偏財運旺，有靈感帶財的感覺，投資不錯但要避免衝動下注。事業上機會連續出現，適合跨足新領域、海外發展或合作計畫。感情方面熱情又直接，適合認識新對象，但要小心太快太直接會嚇到人。健康則注意運動傷害、腰部與膝蓋問題。建議勇敢冒險，但行動前多想三秒會更完美。
Top 1：雞
屬雞的人這段期間宛如打了光，魅力強到走到哪都能吸引目光。事業、財運、桃花全面爆旺。財運方面正財穩定，偏財也可能出現獎金、分紅或合作邀約等驚喜收入。事業上容易被看見、被重用，有升官加薪或亮眼表現的機會，特別適合上台、直播、演講與溝通相關的場合。感情更是桃花旺到會主動找上門；有伴者也會因你的氣場上升而讓關係回暖。健康方面注意喉嚨、火氣大與睡不好。建議趁勢而為，越主動越成功。
東森新聞關心您
民俗說法，僅供參考
