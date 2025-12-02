大雪將至！命理師示警「2地」千萬不要去 6禁忌、7習俗一次看

生活中心／張尚辰報導

今年的「大雪」落在12月7日。（示意圖／資料照）

「大雪」是二十四節氣之一，今年的大雪落在12月7日（週日）。清水孟國際塔羅小孟老師表示，古人認為此時北方地區會出現較強的冷空氣，因此會有規模較大的降雪，所以台灣高山也容易出現較強的降雪，為此他特地分享大雪之時應注意的「6個禁忌」以及「7個習俗」給民眾參考。

小孟老師今（2）日凌晨在臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」中發文，列出大雪節氣的「6個禁忌」及「7個習俗」，如下：

【禁忌】

1.不要過度運動

大雪天氣寒冷，過度運動容易讓身體能量減少，心血管收縮比較快，有心臟疾病的人容易在過度運動後吸入較強的冷空氣，引發心臟疾病。

2.不宜在室內開強烈暖氣

大雪天許多民眾會取暖，但有些民眾會將暖氣開的特別強烈，導致出門天氣冷熱變化太大，容易感冒頭暈。

3.禁止棉被蓋頭

許多民眾在大雪天喜歡將棉被蓋頭取暖，這樣容易影響運勢，惡夢較多，也容易空氣不流通、呼吸不上來，引發肺部疾病 。

4.老人不宜戶外吹風太久

大雪天，天氣嚴寒，尤其冷空氣強烈，一些老年人身體不好容易突發猝死意外，因此大雪天到冬至是老年人死亡率最高的時刻，家中有老年人一定要多加當心留意。

5.不宜到「海邊」與「山上」

大雪天避免到海邊與山上旅遊，因為這些地方風大體弱者容易沖到風煞，導致頭部不舒服，嚴重者眼睛容易乾冷睜不開。

6.忌晚睡早起

大雪嚴冬，天氣寒冷，晚睡者對陽氣不好，容易陽氣欠缺，身體能量不足，倘若你又早起，睡眠不夠，外出容易手腳冰冷嘴唇乾裂，嚴重者也容易有猝死意外事故發生。

【習俗】

1.吃洋蔥

大雪天適合吃洋蔥，因為冷冬吃洋蔥可以暖胃散寒，可以逼走寒氣。

2.吃醃肉

有句俗語，「小雪醃菜，大雪醃肉」，因此大雪天適合吃醃肉，可以補充體力也能讓我們熱量增加，抵擋寒冷。

3.多吃溫熱性的根莖食物

大雪天多吃山藥、牛蒡、馬鈴薯、地瓜、菠菜等根莖類食材，含大量鐵、錳、磷、鈣，可以保暖禦寒，還能去除多餘的膽固醇。

4.核桃仁

核桃仁可以補腎氣，因為裡面含有卵磷脂與維生素E，能增生細胞活性，使我們能夠活化血液，冬天多食能增強抵抗力與活力，也能讓身體保暖。

5.韭菜

韭菜為熱性植物，多吃能在冬天暖胃與暖腎，容易手腳冰冷者建議可以常吃，能有效保暖讓身體溫暖。

6.紅薯

冬天吃紅薯，內含有豐富的鉀元素，能有效防止冬天高血壓發生，還可以預防中風。

7.熱薑茶

冬天喝薑茶能加快血液循環，還能抗氧化，可以預防感冒，幫助消化。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

