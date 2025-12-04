王軍

寒風總是在大雪來臨前

把冬的刀刃刮的雪亮

霍霍地 讓人後背發涼

此刻 田野枯黃

大地被扒去最後的金黃

裸露著身軀 害羞

期待出太陽

這樣的時節

唯有鄉下的母親

不在乎風吹過的刺骨

又在庭院裏

把曬焉的雪裏蕻

趕在大雪前 忙碌

揉上鹽巴送入簷下的醬缸

步步緊逼的寒夜

醞釀著

一場銀裝素裹的盛宴

寒風裁剪的白禮服

大地在等待穿上

熱炕上的母親

備好了味道

一鍋雪裏蕻燉豆腐

迎接大雪紛飛

一家人 品嘗