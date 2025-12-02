大雪將至！「3生肖」運勢大洗牌 肖虎有機會中樂透

生活中心／彭淇昀報導

24節氣中的「大雪」將於今年12月7日迎來，時間大約落在清晨5時4分20秒，而「大雪」的到來也意味著即將進入冬天。對此，命理師柯柏成點名「3生肖」，有人開始轉好運，但也有人氣勢漸衰。

24節氣中的「大雪」將於今年12月7日迎來，命理師柯柏成點名「3生肖」，有人開始轉好運，但也有人氣勢漸衰。（示意圖／資料照）

【生肖虎】

在今年大雪節氣，事業和貴人運大幅提升，將展現出非凡的領導能力與決策力進而贏得他人的信賴；財運方面有小小的偏財運，樂透彩票可以看哪天福至心靈，心情不錯的當下，小買幾張試手氣都有不錯的運氣，另外可以趁機擴展社交圈，為來年儲備更多的資源與人脈。

【生肖馬】

容易有桃花運異性緣，但這個桃花的好壞要看個人心態，抱著玩玩的心態來的一定是爛桃花，未婚男女可以多把握這段時間擴大交友圈及參加聚會。

【生肖羊】

要注意身體健康，流感新冠等都容易找上門來，外出到公共場合就是口罩戴好，飲食方面也要多注意，避免過頭進補或暴飲暴食，這段時間腸胃比較弱。

此外，柯柏成還特別分享節氣諺語，包括「大雪不凍倒春寒」、「大雪晴天，立春雨雪多」、「大雪不寒明年旱，大雪不凍倒春寒」等等，反映出農民觀察氣候與作物收成的經驗累積。柯柏成提醒，今年的大雪在農曆10月18日，屬於「早大雪」，意味著今年的冬天會特別冷，如果是大雪節氣在農曆的11月就是晚大雪，可以期待是個暖冬，因此今年的禦寒措施就要準備好。

另外，柯柏成還提到，紅樓夢裡的「白雪紅梅」開運法，在紅樓夢第四十九回「琉璃世界白雪紅梅、脂粉香娃割腥啖膻」，到五十回「蘆雪廣爭聯即景詩、暖香塢雅製春燈謎」，從冬季大雪一直寫到年前的準備，曹雪芹透過大雪在大觀園裡的過冬情節，吟詩、畫梅這些雅興。大雪這一天來一杯熱騰騰的紅棗枸杞茶或洛神花茶，感受一下紅樓夢裡榮國府的雪景享受，為了進補如果吃了太多腥羶魚肉，確實來杯紅棗枸杞茶或洛神花茶足以解膩，白雪之中的紅梅代表著強韌的生命力，這種對應時節的飲食方式確實是大戶人家必備的開運模式。

