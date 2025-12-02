大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆





本週日（7日）清晨5時45分，將迎來24節氣中的「大雪」。小孟塔羅雲蔚老師表示，大雪節氣到來，錢運悄悄變好，有些人平時的小習慣與細心安排，讓荷包更穩定。生活中抓住折扣、做小副業或整理舊物，都可能帶來意外收入。平凡日子裡的小巧思，像記帳、比價、精打細算，讓金錢慢慢累積起來。這段時間，努力又踏實的人容易抓住財運，生活也感覺特別踏實又安心。雲蔚老師點名「5星座+5生肖」，在大雪節氣之際，才運一路狂飆，快來看看有沒有你的星座、生肖吧！

大雪節氣「最會賺的星座」排行公開！ 金牛穩坐第一、摩羯獲利穩到爆

TOP5 處女座

處女座在大雪節氣裡，錢包容易鼓起來，因為他們平時就愛計畫，每一筆花費都心裡有數。生活中，突然的兼職或小型副業常常帶來意外收入，讓他們覺得驚喜。超市或市集遇到特價商品，他們能精準抓到撿便宜的機會，省下不少錢。朋友聚會、同事間的小合作，也可能轉化成賺錢的契機。家裡整理或舊物出售，也能帶來小確幸的收益。就算是日常買菜或網購，他們都有方法省錢又不失品質。偶爾抓住理財資訊，也容易做出正確的投資判斷。連日常生活的小巧思，例如記帳、比價，都能累積財運。處女座的細心和踏實，在這段時間特別能讓荷包穩定增加。簡單生活，也能讓錢流進來。

TOP4 巨蟹座

巨蟹座在大雪節氣的財運很不錯，因為他們平常就懂得珍惜手上的資源，不亂花錢。家裡的小生意或副業，能在不經意間帶來額外收入。朋友聚會或親友推薦的機會，也可能變成賺錢的管道。逛市場、買菜時，他們能精準抓住折扣或促銷，省下不少開銷。日常理財的小習慣，例如記帳或設定購物清單，也讓錢財累積得更穩定。偶爾動手整理家裡舊物出售，能得到意外的小收入。連生活中微小的選擇，比如比價、挑選優惠商品，都能讓財運悄悄增長。巨蟹座的細心與耐心，讓他們在平凡日子裡，輕鬆抓住金錢機會。這段時間，荷包感覺特別踏實又安心。

TOP3 獅子座

獅子座在大雪節氣的財運很旺，因為他們常常抓住身邊的小機會，轉化成收入。生活中，臨時的兼職或朋友介紹的工作，往往能帶來意外金錢。家裡整理舊物，放到二手平台，很容易換成現金。逛街或超市時，他們敏銳察覺折扣訊息，省下不少開銷。親友聚會聊到的小點子，也可能成為小生意的來源。日常理財習慣像是記帳或規劃支出，也讓荷包變得穩健。網購比價、挑優惠商品，讓每一分錢都花得精明。偶爾動手做手工或小創意，也能變成零用錢收入。獅子座的行動力和直覺，在平凡日子裡特別能轉換成財運。日常生活中的小巧思，都能悄悄幫他們增加收入，讓錢財滾滾而來。

TOP2 摩羯座

摩羯座在大雪節氣的財運非常穩定，因為他們平時就懂得規劃每一筆開銷。生活中，臨時出現的兼職或小案子，很容易帶來額外收入。家裡整理閒置物品，賣掉舊衣或二手用品，也能換成現金。逛超市、菜市場時，他們總能抓到折扣和促銷，省下不少錢。日常理財習慣像是記帳、列清單，讓荷包增長更有秩序。朋友或同事分享的小商機，他們也能看準時機參與，轉化成收入。網購時，仔細比價與挑優惠商品，讓每一分錢都花得精明。偶爾利用生活中的小創意，像是手作或短期代購，也能帶來零用錢。摩羯座的踏實與耐心，在平凡日子裡特別能累積財富。日常生活的小細節，讓錢財悄悄流入他們的口袋，荷包感覺特別踏實又穩定。

TOP1 金牛座

金牛座在大雪節氣的財運特別旺，因為他們平時就懂得精打細算，不亂花錢。生活中，逛超市或菜市場時，他們總能找到折扣商品，省下不少錢。家裡整理舊物，像衣服、書籍或小家電出售，也能帶來意外收入。日常理財習慣，例如記帳、設定每月預算，讓荷包越來越厚。偶爾參加朋友或親友的小合作，也可能換成額外獎金或禮物。網購比價時，他們總能挑到高CP值的商品，花得精明又開心。家裡的小副業或手作，往往能在閒暇時間創造收入。生活中注意細節、抓住小機會，讓金錢悄悄累積。金牛座的耐心與踏實，使他們在平凡日子裡，也能輕鬆增加財運。日常生活的每個小巧思，都幫助荷包穩穩往上成長，感覺特別踏實。

大雪財運指南：牛最旺、龍蛇馬羊抓住小機會就賺翻

大雪節氣來臨，錢運悄悄升溫！雲蔚老師表示，這段時間，「5生肖」的人特別容易抓住賺錢機會，不管工作、投資還是副業，都有加分的可能。只要多留心身邊機會、積極行動，財路就比平常順暢，收入有望增加。抓住時機，錢財自然跟著來，讓人感覺好運滿滿又踏實。

TOP5龍

生肖龍的財運不錯的表現。他們行事有條理，又懂得抓住機會，常常能看到別人忽略的賺錢點子。這個時候，不管是工作上還是投資方面，只要動腦稍微計畫一下，就能比平常更容易有收入。加上龍本身很有魄力，遇到需要決策或行動的時刻，也能快速下手，減少錯失良機的可能。這段時間特別適合整理資源、檢視手上的項目或嘗試新方法，做得好的話，財運自然會慢慢升溫。

TOP4羊

生肖羊的財運頗為亮眼。他們常能遇到意想不到的賺錢機會。每天稍微留心周遭的人事物，就可能發現有利可圖的點子。行動上，他們比平時更願意嘗試新的方式，讓收入增加的可能性大幅提升。思路清晰時，投資或理財上的決策也容易順利。有人脈幫助時，資源整合能力特別強，能讓財富流動更順暢。運氣好的時候，小小的努力就能換來可觀回報。心態上，保持積極又耐心，能在大雪時抓住財運高峰。

TOP3馬

大雪節氣一到，生肖馬的財運開始亮起來。這時的行動力比平時更旺盛，很容易抓住機會。偶爾靈光一閃，就能想出增加收入的小妙招。工作上，只要稍微積極主動，就可能得到額外獎勵或提成。投資或理財時，直覺敏銳，判斷也更準確。與人互動順暢，容易獲得合作機會或資源支持。小額嘗試也可能帶來意外收穫，增加口袋裡的錢。心態輕鬆又樂觀，讓財運跟著順勢上升。

TOP2 蛇

大雪來臨時，生肖蛇的財運相當不錯。大雪時的他們，頭腦特別靈活，很容易看出別人忽略的賺錢機會。細心觀察周圍狀況，常能找到小巧又實用的方法增加收入。生肖蛇會比平時更有計畫性，能把資源運用得恰到好處。合作或交流時，容易獲得有利的支持，讓財運順暢流動。投資或理財決策也更穩健，減少損失的可能。偶爾的靈感閃現，可能帶來額外的小財運。心態保持冷靜又積極，能在大雪節氣裡抓住財源。

TOP1 牛

大雪節氣一到，生肖牛的財運明顯提升。踏實又穩重的他們，做事有條不紊，容易累積收益。耐心規劃手上的資源，也能讓收入比平常穩定增加。只要肯付出努力，常能獲得額外回報或獎勵。理財或投資時，判斷力清楚，不容易衝動，財務風險較低。與人互動順利，容易獲得合作機會或支援，幫助資金流動更順暢。偶爾的小巧思，也可能帶來意想不到的額外收入。心態保持踏實又積極，就能把財運拉到高點。總而言之，只要努力規劃、持續行動，生肖牛在大雪期間的錢袋子容易豐滿，比平時更有安全感和滿足感。

廣告 廣告

東森財經新聞關心您

民俗說法，僅供參考

（封面圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



12月紫氣東來！4生肖運勢走高 事業財運同步升級

宇宙能量大轉折！金牛防破財 天蠍有望解決財務困境

「5生肖」迎超強財運！ 屬虎正副業收穫滿滿 屬馬有貴人帶財