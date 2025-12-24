大雪山國家森林遊樂區歡慶40週年 歲末推半票入園台中市民只要10元

從12月25日起到31日，大雪山國家森林遊樂區推出限時入園優惠措施，凡一般民眾可享半票入園，設籍台中市民眾只要出示身分證或駕照，可享10元優待。（圖：臺中分署提供）

大雪山國家森林遊樂區迎來40週年慶，結合歲末最迷人的楓紅景緻與雲海奇觀，邀請民眾在冬季走進山林、感受自然之美。從12月25日起到31日，推出限時入園優惠措施，凡一般民眾可享半票入園，設籍臺中市民眾只要出示身分證或駕照，可享10元優待，共同分享大雪山40週年的喜悅。

林業及自然保育署臺中分署表示，大雪山國家森林遊樂區民國74年成立，40年來持續守護山林生態、優化遊憩服務，打造兼顧保育與休閒的優質森林場域。園區內不僅擁有完善的森林步道與解說設施，也透過專業經營提升住宿與餐飲品質，讓遊客能在四季更迭中，深度體驗山林的不同風貌。

每年深秋至初冬，大雪山進入最受矚目的賞楓季節，隨著氣溫下降與日夜溫差擴大，園區內楓葉逐漸轉紅，層層渲染山谷，形成壯麗的紅葉景觀；同時，在晴朗清晨時分，可看到雲海翻湧於山巒之間，為冬季山林增添夢幻氛圍，成為攝影愛好者與旅人爭相造訪的熱門景點。

此外，大雪山也以豐富多樣的鳥類生態聞名國內外，是重要的賞鳥據點之一，四季皆可觀察到多樣珍稀鳥種，吸引國內外賞鳥人士前來朝聖，林業保育署臺中分署表示，未來將以「賞鳥療癒」為發展核心，規劃結合自然、靜心與生態體驗的獨特賞鳥行程，讓賞鳥不只是觀察，更是一場身心放鬆的森林療癒之旅。

相關旅遊及最新楓紅資訊，請上林業及自然保育署「台灣山林悠遊網」（https://recreation.forest.gov.tw/）、林業保育署臺中分署網站（https://taichung.forest.gov.tw/）查詢，或電洽大雪山遊客中心（04）2587-7901。（張文祿報導）