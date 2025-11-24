大雪山森遊區躍升國際賞鳥勝地，目前楓紅3成 「森chill竹杖健走」慶40！
【旅遊經 洪書瑱報導】
大雪山國家森林遊樂區也是國內重要賞楓的目的地，目前大雪山楓葉變色已達3成，民眾不妨藉機上山觀雲海、賞鳥、感受自然！大雪山森林遊樂區為林業及自然保育署臺中分署所轄，適逢今年正式邁入40 週年，為了迎接這個重要的里程碑，於日前(22日)以「森chill竹杖健走」作為慶祝亮點，吸引了近300位民眾手持國產竹杖健走，展現全民對健康步道與永續旅遊的熱愛，也展現大雪山在持續推動資源保育與維護生物多樣性的同時，也讓遊客以全新的角度感受大雪山的蛻變與新氣象。
「大雪山國家森林遊樂區」於民國74年成立，今年則是迎來第40個年頭！為提供遊客更優質的休憩體驗，園區於今年 4 月正式完成住宿與餐飲委外，引進專業經營團隊，提供完善住宿品質與餐飲服務，目前已對外開放70間客房，不僅讓遊客遊憩體驗更友善，也象徵大雪山朝向優質山林旅遊邁進。
大雪山國家森林遊樂區山景（照片：康明遠提供）
大雪山國家森林遊樂區景色(照片：林業保育署臺中分署)
林業保育署臺中分署表示，大雪山豐富多樣的鳥類資源，是知名的國際賞鳥勝地。今年除成功舉辦第 15 屆賞鳥大賽外，更於 9 月迎來「第一屆世界賞鳥博覽會」各國鳥友親臨現場，共同體驗臺灣特有種鳥類的生態魅力，也讓大雪山的國際知名度再度攀升。
森chill活動日森林療癒暖身（照片：林業保育署臺中分署）
大雪山40週年後，將以「賞鳥療癒」為核心發展，規劃大雪山獨特的賞鳥療癒行程，讓賞鳥不只是觀察，更是一場身心放鬆的森林之旅，園區也將持續深化生態保育、提升遊憩服務並推動永續旅遊，期盼邁向下一個更精彩的 40 年。
相關訊息可至林業及自然保育署「台灣山林悠遊網」(https://recreation.forest.gov.tw/) 或林業保育署臺中分署網站 (https://taichung.forest.gov.tw/) 查詢，亦可電洽大雪山遊客中心 (04) 2587-7901。
其他人也在看
逾54萬張中國赴日機票取消！傳日本飯店降價了 鬧區照樣人擠人？他揭真相：效果有限
近期日本與中國的關係緊張，中國呼籲公民減少赴日，傳出已有超過50萬張赴日機票被取消，網路上更有人發現最近日本的旅館出現降價的趨勢，可能與中國遊客減少有關。但也有人指出，大阪的心齋橋商店街這幾天一樣人山人海，旅日達人「林氏璧」翻出數據分析表示，就算把中國旅客的比例都拿掉，在鬧區會感受到人少的效果可能很有限。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
陸客消失「東京池袋空無一人」？ 旅遊達人笑揭真相
（記者洪承恩／綜合報導）在中日關係升溫、陸客赴日旅遊急速縮減的背景下，日前一張「池袋站西口空無一人」的照片在社 […]引新聞 ・ 1 天前
中國客銳減衝擊日本？網傳池袋空城照 旅遊達人揭真實情況
（記者周德瑄／綜合報導）近期由於國際關係的緊張情勢，中國外交部發布了「近期暫勿前往日本」的建議，導致大量中國飛 […]引新聞 ・ 19 小時前
日本住宿悄悄降價！旅客狂「取消重訂」 林氏璧點名3大地區：這價錢有夠甜
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導近期不少準備赴日旅遊的民眾發現，原本訂好的飯店價格竟悄悄下滑，甚至便宜到讓人忍不住「立刻取消重訂」。對此，旅日...FTNN新聞網 ・ 1 天前
療癒滿點 泰安鐵道文化園區全新樣貌曝光
[NOWnews今日新聞]台中市府為提升舊山線后里泰安鐵道文化園區的旅遊品質與體驗，積極推動舊泰安車站及泰安派出所周邊環境改善工程，並爭取中央補助，投入近3,000萬元全面升級園區休憩設施。觀旅局表示...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
落羽松暖冬延後轉色！周末好天氣仍吸人潮賞景
落羽松暖冬延後轉色！周末好天氣仍吸人潮賞景EBC東森新聞 ・ 17 小時前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 1 天前
賞楓不必到日韓！台中優惠公車套票暢遊梨山美景
此時正值賞楓季節，但國人不必飛日、韓，台中市政府交通局今年首度推出「台中Go梨山楓葉季交通時數套票」，即日起至12月14日止，民眾可透過「台中Go」平台購買24小時、48小時或72小時無限次搭乘公車的優惠套票，折扣近7折，還可搭配指定合作店家提供的住宿與農特產品折扣，一次滿足交通、購物與住宿三重樂趣自由時報 ・ 3 小時前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 1 天前
天成飯店集團推出「蝶谷城堡」雙館專案話題爆紅 花蓮最夢幻新路線 住城堡、泡森林 一趟旅行收集雙湯奢華
【記者羅伯特/綜合報導】花蓮旅遊再升級。天成飯店集團今年秋冬端出一條超人氣的新玩法，將瑞穗天合國際觀光酒店的歐 […]民眾日報 ・ 1 天前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 1 天前
化廢為寶 醫療廢棄物變身按摩球
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 圖：以回收的洗腎導管做為的按摩球，可讓復健病人使用／光田醫院提供 醫療廢棄物經常會產生大量的垃圾，但又不能和一般家庭廢棄物一起好醫師新聞網 ・ 1 小時前
月世界主謀里長被指與市長交好 陳其邁開告陳菁徽
高雄月世界被非法傾倒上百噸的垃圾，成了垃圾山現在主謀抓到了，是高雄岡山碧紅里里長李有財父子檔，橋頭地院裁定收押禁見，民進黨市黨部火速開除黨籍切割，而立委陳菁徽一度在臉書貼出陳其邁合照，指控兩人交好，高市府大動作替陳其邁發聲明將正式提告。TVBS新聞網 ・ 1 天前
遊日資訊交通情報大爆炸！桃園機場 T3 進度、機捷夜班、台北捷運電子支付7大交通亮點一次看
日本觀光資訊更新頻繁快真上！近期正準備飛日本、規劃行程的旅客，可能要先更新一下最新的交通與航班資訊啦！不只日本自由行規則可能大轉彎，台灣端的機場、捷運、航空公司也同步大升級。從桃園機場第三航廈的階段啟用，到台北捷運電子支付上線、桃園機捷紅眼班專用班次、航空 Wi-Fi 免費化等，都將直接影響旅客的旅行體驗。以下一次7大重點，讓你真正做足準備再出國！景點+ ・ 8 小時前
杭菊靈堂照？拍照姿勢錯了「照片超詭異」 專家曝關鍵避免
苗栗銅鑼杭菊正值最佳賞花時節，吸引大批遊客前來欣賞金黃花海！攝影專家張麥斯提醒，拍攝時須注意取景和姿勢，才能拍出美麗照片，避免產生「靈堂照」的錯覺。除了苗栗銅鑼，台中新社花海也有大片波斯菊及百日草盛開，同樣值得一遊。氣象署預報，溫暖舒適的天氣將持續到24日，25日將有一波東北季風南下，北台灣溫度可能驟降近10度，民眾要注意保暖。TVBS新聞網 ・ 1 天前
歲末萬歲 國旅住宿買一送一
普發一萬到手後，想好怎麼用沒？或許很多人的「第一志願」是買機票出國，不過若時間不允許，來趟國旅倒也是不錯選擇，不管是選擇台灣高鐵的「飯店聯票」歲末優惠，或是直接選擇各家飯店的「普發一萬」專案，都有機會享受到買一晚送一晚、房型升等、超值好禮、美食饗宴等禮遇，不妨著手規畫耶誕與跨年假期，把普發一萬的效益放到最大。中時新聞網 ・ 6 小時前
宜蘭冬遊趣 消費集點抽豪禮
為促進冬季宜蘭旅遊消費、活絡在地觀光工廠，交通部觀光署東北角管理處結合宜蘭觀光工廠、旅宿業者，從即日起到12月31日止推出「宜蘭觀光工廠及旅宿趴趴GO 消費集點豪禮等你抽」，有Apple iPhone 17、飯店住宿券等獎項，邀請遊客來一趟冬季限定的宜蘭集點之旅。中時新聞網 ・ 1 天前
走入川端康成「雪國」源想地、入住900年歷史旅店！謝金河細數日本千年百年企業：在中國很少見
在川端康成的雪國遺址感受日本Style！這次新潟行，我們最後兩天入住越後湯澤的高半旅館，領隊只告訴我們這是川端康成在1968年得到諾貝爾文學獎「雪國」的源想地。我們一進大堂就看到旅館仍保留當年川端康成住過的房間及川端康成的著作，也讓我們進入「穿過縣界長長的隧道就是雪國，夜空下變得更茫茫，火車站號誌停下⋯⋯」的雪國世界。今周刊 ・ 1 天前
韓籍啦啦隊明星李晧禎首訪馬祖徒步慢旅體驗美食、人文與戰地風景魅力
深受台、韓粉絲喜愛的韓籍啦啦隊成員李晧禎，前應交通部觀光署馬祖國家風景區管理處邀請，首次造訪馬祖。本次也特別與同經紀公司師妹鄭雪兒一同前往，以「在地美食×戰地風景×徒步慢旅」為主題，展開為期兩天的深度旅遊體驗。此行不僅實地探訪馬祖獨有的觀光亮點，馬管處更期盼借助名人影響力，吸引更多海內外年輕旅客認識並走訪馬祖。李晧禎此行深入體驗馬祖文化，包括品嚐經典在地料理如老酒麵線、淡菜、紅糟美食與繼光餅等，並走訪多個戰地與自然景觀，包含北海坑道、芹壁聚落、螺山自然步道等指標景點，對馬祖濃厚的文化脈絡與島嶼風貌留下深刻印象。李晧禎表示，馬祖的海岸線、聚落風情與步道景緻「相當療癒」，特別適合享受慢步旅行的節奏。在徒步慢旅體驗中，李晧禎於步道間領略海風輕拂、浪湧濺雪與馬祖山海自然景觀交織的 ...台灣新生報 ・ 17 小時前
桃機空降熊本掀台味旋風 台日觀光交流更緊密
CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、李衣綸／台北報導 桃園國際機場與日本阿蘇熊本機場自2024年締結為姊妹機場後，雙方合作持續升溫。今年8月熊本熊特展在桃園機場掀起熱潮後，機場公司再度攜手交通部觀光署、國籍航空與機場免稅通路業者，於11月22日至24日赴阿蘇熊本機場舉辦大型觀光推廣活動，以更直接的方式向日本民眾介紹臺灣之美，展現臺日機場合作的最新成果。 機場公司...匯流新聞網 ・ 15 小時前