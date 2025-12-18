大雪山楓葉等變色葉植物迎耶誕 八成轉色妝點冬日山林

大雪山園區內生長有台灣紅榨槭、青楓及楓香等多樣變色葉植物，楓紅景觀由高海拔地區率先展開。（圖：臺中分署提供）

隨著耶誕節腳步接近，大雪山國家森林遊樂區迎來冬季最繽紛的景緻。受氣溫下降與日夜溫差拉大影響，園區內楓葉陸續轉色，目前整體楓紅率已達八成，紅、橙、黃交錯鋪展山林，為寒冷冬日增添溫暖色彩，也吸引許多遊客上山賞景、感受節慶氛圍。

林業及自然保育署臺中分署指出，大雪山園區內生長有台灣紅榨槭、青楓及楓香等多樣變色葉植物，楓紅景觀由高海拔地區率先展開。目前在小雪山資訊站周邊、49K停車場、35K收費站、稍來山步道，以及大雪山林道35K至49K路段，皆可欣賞楓葉由綠轉黃、由橙轉紅的層次變化；此外，玉山假沙梨枝頭掛滿鮮紅果實，宛如天然耶誕樹，成為冬季山林中格外亮眼的風景。

臺中分署表示，隨著冷空氣持續南下，楓葉色澤將進一步加深，即日起至耶誕節前後都是最佳觀賞期，楓紅景觀可望延續到年底。分署也提醒，近期山區早晚氣溫偏低，平均約8至17度，日夜溫差明顯，建議遊客上山時備妥保暖衣物並留意天候與道路狀況，在確保安全的前提下，規劃一趟賞楓小旅行，為耶誕佳節與年終假期留下難忘回憶。（張文祿報導）