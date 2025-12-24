大雪山歲末楓紅 爭相造訪熱門景點

雪山進入最受矚目的賞楓季節，氣溫下降與日夜溫差擴大，園區內楓葉逐漸轉紅，層層渲染山谷，形成壯麗的紅葉景觀。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

深秋至初冬，大雪山進入最受矚目的賞楓季節，氣溫下降與日夜溫差擴大，園區內楓葉逐漸轉紅，層層渲染山谷，形成壯麗的紅葉景觀；晴朗清晨時分，欣賞雲海翻湧於山巒之間，為冬季山林增添夢幻氛圍，攝影愛好者與旅人爭相造訪熱門景點。

林業及自然保育署台中分署表示，大雪山以豐富多樣的鳥類生態聞名國內外，是台灣重要的賞鳥據點之一，四季觀察到多樣珍稀鳥種，吸引國內外賞鳥人士前來朝聖。

以「賞鳥療癒」為發展核心，規劃結合自然、靜心與生態體驗的獨特賞鳥行程，賞鳥不只是觀察，更是一場身心放鬆的森林療癒之旅。