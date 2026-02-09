大雪山誘捕「搶食獼猴」3天 民眾質疑：該被教化的是旅客

大雪山國家森林遊樂區自即日起3天，將舉行脫序猴誘捕工作，引發討論。有民眾直言，該被教化的是遊客。對此，大雪山國家森林遊樂區回應，因獼猴會搶食遊客食物、翻包包，為兼顧園區遊憩品質，才進行誘捕作業。（翻攝自大雪山國家森林遊樂區）

獼猴搶食事件頻傳，位於2000公尺高的大雪山國家森林遊樂區近日於臉書公布，自即日起3天，將舉行脫序猴誘捕工作，引發討論。有民眾直言，獼猴在自己家活動，為什麼要被移除，更拋問園區指的脫序猴是民眾嗎？對此，大雪山國家森林遊樂區回應，因獼猴會搶食遊客食物、翻包包，為兼顧園區遊憩品質，才進行誘捕作業，也強調會移至合適棲地野放，避免人猴衝突發生。

大雪山國家森林遊樂區臉書官網表示，考量大雪山國家森林遊樂區收費站已有獼猴搶食民眾食物情形，雖然他們長期透過各種管道向遊客宣導與野生動物保持友善距離，避免餵食野生動物，但為維護入園遊客安全，因此規畫將該處獼猴進行誘捕後，移至合適棲地野放，避免人猴衝突發生。

大雪山國家森林遊樂區說，從今天至後天將辦理脫序猴誘捕工作，為確保誘捕工作順利，收費站涼亭、附近停車場、保安祠，進行管制作業，並請民眾不要在保安祠放置供品，造成不便，敬請見諒，呼籲民眾進入山林活動，避免餵食野生動物，遵守無痕山林準則，做好食物、垃圾及廚餘管理，讓人與野生動物和平共處。

至於有民眾留言拋問，「脫序猴是民眾嗎？猴猴在自己的家活動為什麼要被移除？」、「為什麼不是教育民眾在森林遊樂區如何人猴共處？」等。園區回應，獼猴會搶食遊客食物、翻包包，為兼顧園區遊憩品質，進行誘捕作業；台中分署今天下午也將再次邀請靜宜大學林良恭老師團隊及台中市野生動物保育學會專家學者至現場，審慎評估是否以驅離方式取代捕捉移置，兼顧遊客安全及生態保育。

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟表示，國家森林遊樂區擔負生態保育和環境教育責任，不要覺得野生動物與人類發生衝突，就定義為脫序，移除野生動物，但卻對食物誘因沒有減少和避免，坦言治標不治本，問題還是會一直重覆發生。

