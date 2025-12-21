楓紅大片呈現的大雪山森林遊樂區配合青山綠樹相當好看。



（圖：林業及自然保育署台中分署提供）

大雪山國家森林遊樂區的山林近來悄悄披上滿山楓紅色彩。隨著氣溫下降與日夜溫差拉大，園區內楓葉陸續轉色，目前整體楓紅率已達8成，紅、橙、黃交織的葉色點綴山頭，為冬日山林增添溫暖而迷人的景緻，吸引不少遊客搶先上山捕捉專屬寒冬的自然風景。

林業及自然保育署台中分署表示，大雪山國家森林遊樂區內分布台灣紅榨槭、青楓、楓香等多樣變色葉植物。楓紅景觀自高海拔地區率先展開，小雪山資訊站周邊、49K停車場一帶、35K收費站及稍來山步道、大雪山林道35K至49K路段，已可明顯欣賞楓葉由綠轉黃、由橙轉紅的層次變化，無論駐足拍照或漫步林間步道，都能感受濃濃的浪漫氛圍。另外，玉山假沙梨鮮豔的紅果實垂掛枝條間，彷彿聖誕樹，超級亮眼，妝點大雪山特殊的冬季景色。

林業保育署台中分署指出，隨著冷空氣一波波南下，楓葉顏色將持續加深，即日起至耶誕節前後皆為最佳觀賞期，楓紅景觀可望一路延續至年底，正是規劃聖誕假期、年終小旅行的最佳時機。

分署也貼心提醒，近期山區早晚氣溫偏低，日夜溫差明顯，平均氣溫約落在8至17度之間，建議遊客上山時備妥保暖衣物、毛帽與手套，並留意天候與道路狀況，在安全無虞的前提下，盡情享受大雪山限定的聖誕楓紅美景。

不論是親子同遊、好友相約，或是獨自走入山林沉澱身心，大雪山繽紛的楓紅景致，都是迎接聖誕佳節與年終假期最浪漫的邀請。誠摯邀請民眾把握最佳賞景期，上山走走，用一場滿山紅葉的旅行，為今年畫下溫暖又難忘的句點。