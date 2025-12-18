大雪山迎耶誕楓潮 紅葉妝點冬日

大雪山國家森林遊樂區楓紅率達八成，為冬日山林增添迷人景致。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄∕台中報導

耶誕節將近，氣溫下降與日夜溫差拉大，大雪山國家森林遊樂區整體楓紅率已達八成，為冬日山林增添溫暖而迷人的景致。

林保署台中分署表示，大雪山國家森林遊樂區內分布台灣紅榨槭、青楓、楓香等多樣變色葉植物。楓紅景觀自高海拔地區率先展開，小雪山資訊站周邊、四十九公里停車場一帶、三十五公里收費站及稍來山步道、大雪山林道三十五至四十九公里路段，楓葉已出現由綠轉黃、由橙轉紅的層次變化。

台中分署指出，冷空氣一波波南下，楓葉顏色將持續加深，即日起至耶誕節前後為最佳觀賞期，楓紅景觀可望一路延續至年底；駐足拍照或漫步林間步道，可感受濃濃的浪漫氛圍。而玉山假沙梨鮮豔的紅果實垂掛枝條間，更妝點大雪山特殊的冬季景色。

另外，玉山國家公園塔塔加地區楓紅大爆發，從觀山到塔塔加、石山、自忠，沿途山坡染上紅、橙、黃、褐等繽紛色彩，彷彿「被打翻的調色盤」。

玉山國家公園管理處表示，最近冷氣團讓台灣紅榨槭楓紅「火力全開」，塔塔加的楓紅是天然林，每一棵樹都有特色，顏色層次豐富，抬頭仰望山巒、俯瞰溪谷，怎麼拍都像一幅油畫；紅葉高峰期已開始，預計美景持續到明年一月上旬。